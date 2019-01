jap, Novinky

Nehoda se stala kolem třetí hodiny ráno na Jižní spojce za lanovým mostem ve směru k dálnici D11.

Ze zatím neznámých příčin přejel řidič bulharského kamionu do odstavného pruhu, kde stály další dva kamiony, do kterých postupně narazil. Řidič poté ještě naboural do betonových svodidel.

Nehoda se obešla bez zranění. Z jednoho z kamionů ale uniklo na silnici větší množství nafty, na místě tak museli zasahovat hasiči. Okolnosti nehody vyšetřuje policie.