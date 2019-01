Patrik Biskup, Právo

Podle soudce Josefa Pracha nebyl obžalovaný při jízdě s výstražnou signalizací dostatečně opatrný, aby neohrozil ostatní účastníky silničního provozu. Rozsudek je pravomocný.

Nehoda se stala předloni v červenci. Švihla tehdy seděl za volantem služebního vozu Škoda Yetti, se kterým se rychlostí nejméně 70 km/h vřítil na červenou do křižovatky ulic Koperníkova a Tylova. Tam doslova sestřelil vůz, který řídila sluchově postižená žena. Ta skončila s těžkým zraněním v nemocnici stejně jako její dcera.

Podíval jsem se do obou směrů, ale neviděl tam nic jet. obžalovaný strážník

Soud má za to, že Švihla vjel do křižovatky příliš rychle s ohledem na to, že neměl dostatečný výhled do postranních ulic. „Přitom se strážníci nehonili za žádným zvlášť nebezpečným pachatelem. Šlo o nějaké obtěžování na nádraží,“ podotkl Prach. Upozornil také na to, že městští policisté jsou při školení o způsobu jízdy na výstražné majáky poučeni, že pokud vjíždějí do křižovatky na červenou, neměla by jejich rychlost přesáhnout 40 km/h.

„Na semaforu svítila zelená, tak jsem pokračovala v jízdě. V křižovatce jsem slyšela zvláštní zvuk, podívala jsem se doleva a nic neviděla. Když jsem otočila hlavu na druhou stranu, přišel náraz,“ popisovala nehodu Jitka H.

Pak už si jen pamatuje, jak jí nějací lidé pomohli z auta ven stejně jako její dceři. „Sanitka nás odvezla do nemocnice. Já měla šest zlámaných žeber, holka měla komplikovanou zlomeninu pažní kosti a dodnes má ochrnutou ruku,“ pokračovala žena.

Ztratil se záznam



Potvrdila, že při jízdě měla zapnuté naslouchátko. „Nemám stoprocentní sluch, zvuky registruji jen ve své blízkosti. Slyším i hlas, ale nerozeznám, o čem lidé mluví. Používám proto znakovou řeč,“ dodala Jitka H. s tím, že i přes svůj hendikep získala řidičský průkaz.

Švihla před soudem odmítl vypovídat. Při výslechu na policii tvrdil, že před křižovatkou snížil rychlost. „Podíval jsem se do obou směrů, ale neviděl tam nic jet. Pokračoval jsem proto dál v jízdě. Najednou jsem přede mnou zahlédl světlou barvu a vzápětí následoval náraz,“ vypověděl strážník.

Auto strážníků skončilo po nehodě na boku (snímek z července 2017).

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Přiznal pouze, že nebyli s kolegou připoutáni bezpečnostními pásy. Nedokázal už ale vysvětlit, jak je možné, že ztratil záznam z palubní kamery služebního vozidla, která se automaticky zapíná při každém nastartování.

Strážníky po nehodě veřejně kritizoval i primátor města, jenž prohlásil, že udělali chybu, když jízdou se zapnutým majákem ohrozili jiného účastníka silničního provozu.