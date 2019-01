Petr Kozelka, Právo

Již sedmkrát trestaného muže oslovil policista na náměstí s tím, aby přišel na stanici a vysvětlil podezření na drogový delikt. Obžalovaný skutečně dorazil, ovšem po návratu ze služebny začal tvrdil, že po něm policista chtěl peníze.

„Chcete slyšet něco o spravedlnosti, tak já vám to povím, ten policista mě napadl a hrubě urazil, jen proto, že mu nesedím, bravo pane. U cigára na policejním dvorku mi řekl, ať mu dám pětikilo a že fajn, ale neřekl mi, za co mu mám ty peníze dávat, co má tohle znamenat, pane Pukle já na vás podám žalobu, i když mi to vaši opilí kolegové nedosvědčí, já si to natočil, zrovna jsem měl kameru ze Zemana, ano budeme se soudit pane Pukle,“ napsal na svůj veřejně přístupný profil na Facebooku.

Proti trestu se odvolal



Policistu začal kvůli tomu prověřovat odbor vnitřní kontroly, ovšem žádné pochybení v jeho činnosti nenašel. Z osočení strážce zákona se naopak musel muž zpovídat před Okresním soudem ve Vyškově. Ten jej potrestal obecně prospěšnými pracemi s tím, že zveřejněné nepravdivé informace mohly vyvolat dojem o protiprávní, až trestné činnosti nařčeného policisty.

Muž se ale s trestem nesmířil a odvolal se k brněnskému krajskému soudu. „Jednání poškozeného policisty označil jako ponižující a přehlíživý způsob. Dále se domnívá, že text na Facebooku nějakým způsobem nepoškozuje osobu poškozeného,“ tvrdil mužův obhájce

Obžalovaný byl již sedmkrát trestán, dvakrát v souvislosti s požíváním omamných látek. Miroslav Dlouhý, soudce

Podle senátu v čele s Miroslavem Dlouhým ale o vině nebylo pochyb. „Původní kontakt policista navázal s obžalovaným z toho důvodu, neboť byl podezřelý z přestupku pěstování konopí. Proto byl také na náměstí vyzván, aby se dostavil k vyřízení věci na policejní oddělení, ale až bude střízlivý, neboť byl pod vlivem alkoholu. Když se večer obžalovaný dostavil, byl silně podnapilý, a proto byl vyzván, aby odešel,“ uvedl soudce.

„Jediné pochybení, které odvolací soud shledává v napadené věci, je druh a výše trestu. Jak je patrno, obžalovaný byl již sedmkrát trestán, dvakrát v souvislosti s požíváním omamných látek, kdy nyní projednávaného jednání se dopouští ve lhůtě podmíněného odsouzení pro obdobné jednání a ublížení na zdraví. Jednou již byl ve výkonu trestu odnětí svobody v roce 2012. Za dané situace potom mu uložený trest se jeví jako nepřiměřeně mírný, avšak s ohledem na absenci odvolání státního zástupce toto pochybení napravit nelze,“ dodal soud.