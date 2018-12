bad, Novinky, ČTK

„Přípravné řízení naprosto selhalo, nebyla prokázána žádná škoda,“ konstatovala soudkyně Blanka Bedřichová. Podle ní šlo o „prachsprostý konkurenční boj“ mezi podnikatelem Martinem Drdou a zbrojařem Jaroslavem Strnadem. Právě jeho společnost Excalibur Army měla mít z rozhodování obžalovaných prospěch.

Drda podle Bedřichové podal lživý návrh na zahájení trestního stíhání, což potvrdil i svědeckou výpovědí u soudu. „Pan Drda potvrdil i to, že ani neví, co je vojenská technika a plete si pojmy s dojmy,“ podotkla Bedřichová.

Obžalovanými byli bývalý ředitel státního Vojenského opravárenského podniku (VOP) Adolf Veřmiřovský, exředitel někdejší armádní Agentury pro nakládání s nepotřebným majetkem Josef Lachman a jeho zástupce Roman Pavlík. Posledním stíhaným je generál Vladimír Halenka, který velel vojenské logistice.

Všem hrozilo za porušení povinnosti při správě cizího majetku až osm let vězení a za zneužití pravomoci úřední osoby až dvanáct let vězení. Podle Bedřichové je to ale kauza mezi Drdou a Strnadem, která měla jít k civilnímu soudu.

Případ se týká několika obchodů s vojenským materiálem z let 2009 až 2013. Obrana při nich převedla na VOP obrněný transportér, bojová vozidla, přes 200 motorů do bojových aut nebo přes dvě desítky tankových motorů. Podle obžaloby měla vzniknout při dvou obchodech škoda téměř čtrnáct milionů korun - úředníci prý prodali majetek za nižší ceny, než za které je prodat mohli. Třetí obchod zastavil tehdejší ministr obrany Vlastimil Picek předtím, než se uskutečnil.

Kauza vypukla na začátku března 2015, kdy byli podezřelí obviněni. V hledáčku policie byli nejméně dva roky předtím. Policie předloni kvůli případu provedla několik domovních prohlídek, a to i u majitele zbrojařské firmy Excalibur Group Jaroslava Strnada, jehož firma měla v některých obchodech figurovat jako konečný zákazník.