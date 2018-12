pab, Právo

„Nerespektovala výstražná světla doplněná zvukovým signálem, která upozorňovala na přijíždějící vlak. Svým jednáním vydala lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví,“ uvedla v úterý policejní mluvčí Dagmar Brožová.

K nehodě došlo 11. července kolem 18:00 v Rašínově ulici. Řidička jela s Fordem Fusion ve směru od Krchleb. Ve vozidle cestovala ještě spolujezdkyně a dva chlapci ve věku 2 a 4 roky.

FOTO: Policie ČR

„Při vjezdu na přejezd došlo k nárazu přední části vlaku do pravého boku osobního vozidla, kdy po střetu byl automobil odražen mimo komunikaci,“ upřesnila Brožová s tím, že mladší z dětí zemřelo krátce po nehodě. Ostatní pasažéři skončili v nemocnici. [celá zpráva]

Podle informací Práva nehodu zachytila kamera z vozidla jedoucího za fordem, záběry patří k důkazům.

Tragická nehoda ve Staňkově

FOTO: Policie ČR

V expresu, který mířil z Prahy do Mnichova, se nikdo z šedesáti cestujících nezranil. Hasiči jim pomohli přestoupit do autobusů, které je odvezly do Domažlic, odkud pak pokračovali v cestě opět vlakem.