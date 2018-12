Denisa Doležalová, Právo

„Stalo se to letos v dubnu, kdy po dlouhodobém stresu, který vyplýval ze starostí o svou nemocnou manželku, začal obžalovaný pociťovat jakousi bezmoc a bezvýchodnost situace, strach z toho, že nezvládne péči o svou ženu a také o svou tchýni, která již také potřebovala jeho péči, byla totiž již vyššího věku, bylo jí přes 80 let. A tyto pocity v něm vyvolaly jakýsi úmysl v tom, že nejprve usmrtil tchýni a pak svou ženu,“ uvedl státní zástupce David Bartoš.

Dodal, že obě ženy muž udusil igelitovým sáčkem. „Tchýni v její ložnici, poté sešel o patro níž, a tam, stejným způsobem, usmrtil i manželku. Z pohledu psychiatrů a psychologů je obžalovaný, byť trpěl dlouhodobým stresem, příčetný a je schopen nést trestněprávní odpovědnost za své jednání. On své jednání doznává, což kvituji,“ zkonstatoval státní zástupce.

Obžalovaný před soudem líčil život se svou ženou. Žili spolu 35 let, podle jeho slov šťastně, aktivně a také s tchýní měli pěkný vztah a vzájemně si pomáhali. Jenže pak přišel zlom, kdy jeho žena skončila v ostravské fakultní nemocnici s krvácením do mozku. Po operacích zůstala upoutaná na lůžku, zcela ochrnutá.

„Pro mě to byla obrovská rána, že jsem o ni přišel. Do nemocnice jsem za ní chodil i třikrát denně. Ona ale vůbec nevnímala. Přivezl jsem tam třiapadesátiletou ženu plnou života a vrátili mi nereagujícího člověka. Naděnka byla můj anděl,“ plakal před soudem muž.

Chtěl se zabít



Poté líčil strasti s hledáním vhodného ústavu pro ženu, což se mu nakonec podařilo, i když vždy musel řešit, že tam může zůstat jen tři měsíce. „Bral jsem si ji na víkendy domů a staral se o ni i o babču. Zpočátku babča pomáhala, pak už ale měla problémy sama se sebou. Nejedla, špatně viděla, nevycházela z domu, málem podpálila dům. Pořád říkala, že je jen na obtíž, že už to není k žití,“ popisoval dále.

Vloni o Vánocích začal cítit, že už to nezvládá. „Byl jsem strašně unavený, vyčerpaný. Bál jsem se, že se mi něco stane a co pak bude s nimi? Poté, co jsem to udělal, tak jsem cítil pocit úlevy, že jsem jim pomohl od toho utrpení. Chtěl jsem zabít i sebe, ale už jsem to nestihl, přijela policie,“ popisoval obžalovaný, který se o svou ženu takto staral čtyři roky.

Předtím, než obě ženy udusil, tak jim řekl, že už to není žádný život a že jim pomůže. Další líčení soud nařídil na středu, zatím není jasné, zda padne rozsudek.