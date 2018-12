Nadcházející měsíc, co se počasí týče, nezaznamená podle dlouhodobého výhledu Českého meteorologického ústavu (ČHMÚ) žádné extrémy. Počasí bude průměrné co do teplot i množství srážek. Celý článek O vánočním týdnu bude nad nulou, přituhne o Silvestru»