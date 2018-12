Michael Polák, Právo

Zeronik byl předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti GEPO (Geotermální energie pro občany), jež chtěla liberecký kostel přestavět na Centrum geotermální energie a žádala kvůli tomu o evropskou dotaci.

Hejtman Půta měl celému projektu podle obžaloby údajně pomáhat tím, že inicioval dvě rozhodnutí výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, který o přidělení dotace rozhodoval, a dostal za to úplatek.

Ze čtvrteční výpovědi Zeronika vyplynulo, že o projektu a dotaci se mezi sebou na různých schůzkách domlouvala skupina několika lidí, v níž byli manažeři Metrostavu, lidé ze společnosti GEPO i úředníci Regionální rady Severovýchod.

„Jak přesně to bylo cinknuté, nevím. Ale bylo domluvené, že výběrové řízení (na zhotovitele rekonstrukce kostela) se bude dělat losovačkou, aby vyhrál Metrostav,“ zaznělo v Zeronikově výpovědi.

Smyšlenky a lži



Za zvýhodnění Metrostavu měl Zeronik inkasovat minimálně 6 milionů korun. „Představoval jsem si, že to bude formou daru a že dárcem bude Metrostav. Chtěl jsem to použít na financování celého projektu,“ uvedl Zeronik.

Jeho tvrzení o zmanipulování zakázky ale ve čtvrtek u soudu odmítl Petr Jirkův, který byl administrátorem zakázky a později se stal místo Zeronika předsedou správní rady GEPO.

„Zeronik nemluví pravdu a dnes uvedl stejné smyšlenky jako na policii. Časové souslednosti nesedí,“ reagoval Jirkův. Poukázal na to, že cena od Metrostavu byla nejnižší a další firmy nabízely cenu mezi 65 až 70 miliony korun.

Údajné podplácení asistenta poslance



Skrze obžalovaného Zeronika zasahuje do celého korupčního příběhu ještě jiná kauza. Zeronik byl totiž v roce 2012 odsouzen za pokus podplácení asistenta poslance Michala Babáka (Věci veřejné), přes něhož usiloval o získání další dotace z ministerstva školství, ovládaného tehdy právě hnutím Věci veřejné.

Zeronikovo odsouzení (byl mu uložen peněžitý trest) ovšem mělo na projekt obnovy kostela sv. Máří Magdalény neblahý vliv. Nebylo totiž možné, aby za projektem požadujícím evropskou dotaci stál pravomocně odsouzený člověk. Zeronik se proto dokonce sám dopisem přidělení dotace vzdal.

Nicméně další lidé, zapojení do celé kauzy, s tím nesouhlasili. Společnost GEPO proto dostala nové vedení a skupina s manažery Metrostavu se měla snažit o záchranu dotace. A právě v tomto okamžiku měl podle obžaloby do hry vstoupit i hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK), který měl ohroženému projektu na základě schůzek s lidmi z Metrostavu pomáhat.

Podle policie mu za to byly slíbeny dva úplatky ve výši 800 tisíc korun (vyplaceno mělo být 500 tisíc) a 30 tisíc Kč (formou uhrazení půjčky), Půta to od počátku vyšetřování důrazně odmítá. Hejtmana podle obžaloby upláceli dva liberečtí pracovníci Metrostavu, obžalovaní Jaroslav Stuchlík a Jan Petráň. Oba to u soudu popřeli.

Půtovi hrozí za korupci a zneužití pravomoci úřední osoby pět až deset let vězení.