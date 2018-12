Novinky, ČTK

Vražda byla letos v únoru po 20 letech promlčena, řekl v úterý vedoucí odboru obecné kriminality krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Radovan Macák. Pachatel chválenické vraždy tak nejspíš unikne trestu.

Středočeští kriminalisté nyní pátrají po dvojici lupičů, kteří v pondělí přepadli čerpací stanici u Nelahozevsi a jeden z nich zastřelil osmapadesátiletou ženu, která na benzince pracovala. [celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Přepadení čerpací stanice na Mělnicku. Zdroj: Policie ČR

V Chválenicích zavraždil neznámý vrah sedmdesátiletého muže a šestadvacetiletou ženu. Ubodal je a ukradl několik tisíc korun. Přes usilovnou práci kriminalistů, kteří případ v průběhu let několikrát znovu otevřeli, se pachatele brutálního činu nepodařilo najít.

„Případ se naposledy otvíral na konci loňského roku, ještě před promlčením. Dodělávali jsme ještě nějaké věci, zkoušeli jsme vyhodnocovat staré stopy, ale bohužel, už jsme se nikam nedostali,” řekl Macák.

Stopy nelikvidují



V průběhu let se kriminalistům podařilo dohledat ještě další svědky, znovu vyhodnocovali genetické a biologické stopy. Posun to ale nepřineslo. „Před 20 lety byly technologie úplně jinde, zejména genetika. S dnešními přístroji a vybavením lze stopy lépe vyhodnotit, jsou lepší možnosti porovnání. Za ty roky se mimo jiné také výrazně rozšířila databáze profilů pachatelů, se kterými lze zajištěné vzorky porovnat,” uvedl Macák.

Okolnosti případu naváděly k tomu, že pachatel mohl být někdo, kdo to tam znal, ale i někdo, kdo náhodně projížděl Radovan Macák, policista

U neobjasněných případů se zajištěné stopy nikdy nelikvidují. I když je případ promlčený a nelze zahájit trestní stíhání pachatele, pokud by se objevily indicie vedoucí k jeho odhalení, policie by je musela prověřit. Stejně tak, pokud by se náhodou ve vrahovi hnulo svědomí a přiznal se.

Při vyšetřování pracovali kriminalisté s různými variantami. „Verze jsou různé - že to mohl být někdo, kdo oběť znal, že to mohl být někdo náhodný, mohlo to být vyřizování účtů, nájemná vražda - to jsou obecné varianty. Tehdy okolnosti případu naváděly k tomu, že pachatel mohl být někdo, kdo to tam znal, ale i někdo, kdo náhodně projížděl, zmizel a nezůstala po něm stopa, která by na něj ukázala,” popsal Macák.

Sedí ve vězení?



Kriminalisté měli i vytipované některé lidi. „Jako možní pachatelé ale byli postupně všichni vyloučeni a my jsme se zase dostali k neznámému pachateli,” uvedl. Jediná, velmi teoretická šance na potrestání chválenického vraha by byla, kdyby se před promlčením věci dopustil stejně závažného skutku, za který by mu také hrozil výjimečný trest, a byl za něj odsouzen.

V takovém případě by se promlčecí lhůta chválenické vraždy přerušila. Pravděpodobnost, že někde ve vězení v Česku sedí vrah odsouzený k výjimečnému trestu za jinou vraždu, kterému by se podařilo dokázat i chválenický zločin, je ale nepatrná, připustil Macák.

Loupežná vražda před 10 lety



Jedno z posledních smrtelných přepadení pumpy se odehrálo v roce 2008 v Ústí nad Labem, kde byl zastřelen obsluhující prodavač. Lupič odnesl několik tisíc korun. Policisté později z této vraždy vinili pětinásobného vraha Romana Postla, který ale zemřel v nemocnici ještě před projednáváním případu.

Loupežnou vraždu vyšetřovali policisté také v roce 2007 v Liberci, kde během nočního přepadení zemřel pracovník obsluhy. Podezřelý byl dopaden až po několika letech a v roce 2011 dostal 13 let vězení.

V roce 2004 vyšetřovali loupežnou vraždu na pumpě v Bruntálu, kde po útoku nožem zemřela 50letá žena. Lupič si odnesl asi 27 tisíc korun. Útočníka policisté dopadli a soud ho poslal na 21 let do vězení.