Michael Polák, Právo

Hejtman po polední přestávce představil své stanovisko k obžalobě a v samém závěru své výpovědi oznámil, že využije svého práva a nebude odpovídat na dotazy státního zástupce.

„Obžaloba je účelová a mám za to, že státní zástupce usiluje o mou osobní i ekonomickou likvidaci,“ prohlásil na adresu státního zástupce Radima Kadlčka hejtman.

Kadlček protestoval, že si Půta nemůže vybírat, komu bude odpovídat na dotazy a komu ne, ale soudce Petr Neumann námitku neuznal. Tím Půtova výpověď zcela skončila, neboť doplňující dotazy na hejtmana překvapivě neměl ani předseda senátu, ani nikdo z přísedících.

Nikdy bych neřekl, že člověk může být stíhán za něco, co neudělal. Martin Půta

Kauza, v níž je kromě Půty obžalováno dalších 12 lidí i čtyři firmy, souvisí s dvěma nedokončenými dotačními projekty: s přestavbou libereckého kostela sv. Maří Magdaleny na geotermální lázně (v této části je obžalován právě hejtman Půta) a vybudování oddychové zóny Liberec – Perštýn (netýká se Půty). Oba projekty připravovala obecně prospěšná společnost GEPO (Geotermální energie pro občany).

Půta uvedl, že se cítí být nevinný. Na Facebooku si napsal, že je souzen za to, že dělal svoji práci. „Prosazovat projekty z Libereckého kraje byla a je moje práce hejtmana. Za to mě nikdo nemusí uplácet. Žádný úplatek jsem nikdy nevzal a věřím, že mě žádný soud nemůže odsoudit bez důkazů za něco, co se nestalo. Nikdy bych nevěřil, že se člověk může dostat až k soudu za něco, co neudělal,” napsal Půta.

Dnes pokračuje v Liberci soud v kauze kostela Máří Magdaleny. Mám za sebou více než čtyři roky od chvíle, kdy jsem byl... Zveřejnil(a) Martin Půta dne Pondělí 3. prosinec 2018

Podle státního zástupce se Půta snažil ovlivňovat dotační projekt na přestavbu kostela sv. Máří Magdalény prostřednictvím své role ve výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

„V tomto orgánu měl zásadní postavení a při rozhodovací činnosti v rámci tohoto výboru měl iniciovat přijetí dvou rozhodnutí, která byla výhodná pro žadatele o dotaci. A toto jednání v naší obžalobě spojujeme s korupcí, přijetím úplatku,“ vysvětlil státní zástupce Radim Kadlček.

Úplatek za rozhodnutí



Podle obžaloby měl Půta přijmout úplatek za obě rozhodnutí dotačního výboru, která inicioval. Za první měl dostat 800 tisíc korun, přičemž skutečně převzít měl 500 tisíc a na zbytek už nedošlo. Ve druhém případě mělo jít o převzetí Půtova finančního závazku. Jeho půjčku 30 tisíc korun za něj podle obžaloby zaplatil další z obžalovaných, společnost Metrostav.

„Nikdy bych neřekl, že člověk může být stíhán za něco, co neudělal. Teď se to dostalo do fáze obžaloby a to ve mně vyvolává velmi silný a intenzivní pocit nespravedlnosti,“ uvedl po skončení úterního jednání Půta.

Ve své výpovědi před soudem se vyjádřil i k různým detailům ze spisu, u kterých zřejmě předpokládá, že je obžaloba bude chtít definovat jako stěžejní důkazy. Okomentoval tak například tabulku, kterou policie zajistila u firmy Metrostav a která podle policistů uvádí přezdívky lidí a částky, které mají dostat na úplatcích. Půta je v tabulce uveden jako „Nejvyšší“.

Policie ho sledovala



„Tu tabulku jsem nesestavoval, nevěděl jsem o ní a žádný úplatek jsem nepřevzal, o žádný si neřekl,“ zdůraznil Půta.

Vyjadřoval se také ke svým schůzkám s lidmi ze společnosti Metrostav. Policie ve spisu totiž zaznamenala jeho schůzku s lidmi z Metrostavu na čerpací stanici i to, že se na pozvání Metrostavu účastnil hokejových zápasů v Praze nebo slavnostní ražby tunelu pražského metra. Ohrazoval se i proti tomu, jak se v obžalobě pracuje s informacemi získanými z jeho diáře. „Získané informace jsou využívány výlučně v můj neprospěch,“ upozornil liberecký hejtman.

Společnost Metrostav má zatím v celém jednání velmi neobvyklé postavení. Je obžalovaná, ale snaží se vystupovat také v roli poškozeného a po už neexistující společnosti GEPO požaduje 43 milionů korun. Státní zástupce už proti tomu vznesl námitku.

„Dvojí postavení podle mě není možné. A pro postavení poškozeného není v případě Metrostavu podle naší obžaloby důvod,“ uvedl Kadlček. Soudce Petr Neumann ale rozhodnutí o postavení Metrostavu zatím odložil.