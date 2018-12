Miloslav Hradil, Právo

„Byla to promyšlená a plánovaná vražda,“ zdůraznil předseda senátu Martin Lýsek. Kromě Huriny odsoudil soud za neposkytnutí pomoci i někdejšího kolegu policisty Rudolfa Bajteka k tříletému trestu odnětí svobody s podmíněným čtyřletým odkladem. Oba obžalovaní se na vlastní žádost vyhlášení rozsudku nezúčastnili.

K události, kterou původně kriminalisté vyšetřovali jako sebevraždu, ale nakonec zjistili, že za smrt policisty může někdo jiný, došlo 2. února 2015 na mostě přes Trusovický potok v olomoucké městské části Černovír.

Po policistovi tehdy bylo vyhlášeno pátrání. Zmizel totiž v době, kdy ho prověřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů pro jeho podezřelé aktivity a vazby právě na Hurinu, který údajně byl jeho informátorem z podsvětí.

Chtěl mu prý pomoct



„Hurina policistu pod záminkou, že mu pomůže z problémů, přemluvil k fingované sebevraždě, ale nakonec ho nechal na laně viset. Od začátku měl v úmyslu ho usmrtit. Kvůli jejich předchozím nezákonným aktivitám pro něj představoval riziko. Hrozilo mu, že se sám ocitne v hledáčku orgánů činných v trestním řízení,“ uvedl již dříve žalobce Jakub Grmela.

Vyběhl jsem se podívat, co se děje, a viděl kolegu, jak visí. Byl jsem v šoku. obžalovaný Bajtek

Bajtek podle něj viděl kolegu, jak visí na mostě a chrčí. „Nepomohl mu však a společně s Hurinou z místa činu autem odjel,“ konstatoval žalobce.

Hurina u soudu odmítl vypovídat, Bajtek však verzi obžaloby potvrdil s tím, že vše bylo předem domluvené. V den, kdy po policistovi všichni pátrali, ho prý potkal v hospodě v Žeravicích na Přerovsku.

„Kolega se bál, že může jít do vězení. Říkal, že do práce už nenastoupí. Na Hurinu se obrátil s žádostí o pomoc. Ten mu nejprve slíbil, že ho uklidí do Thajska, ale pak ho přemluvil k fingované sebevraždě. Namluvil mu, že ho pověsí, poté ho zachráníme a on se pak dostane na psychiatrii,“ vypověděl Bajtek.

Souhrnný trest



Uvedl přitom, že odřezat kolegu měl on, ale odmítl to. Zatímco Hurina s policistou vystoupili z auta a odešli, on zůstal. „Za chvíli přišel Hurina sám. Křičel, že se to posralo, že si to hodil. Vyběhl jsem se podívat, co se děje, a viděl kolegu, jak visí. Byl jsem v šoku. Nevěděl jsem, co mám dělat. Hurina řval, ať sednu do auta, že musíme okamžitě pryč, a já to udělal,“ tvrdil Bajtek, který už dříve vyjádřil lítost nad tím, co se stalo. „Byli jsme s kolegou kamarádi. Strašně mě to vzalo,“ zdůraznil.

Lýsek uvedl, že právě Bajtkova výpověď byla pro soud stěžejním důkazem. „Odpovídá i dalším provedeným důkazům,“ konstatoval soudce. „Soud nemá pochybnosti o tom, že Hurina odjel do Černovíra s úmyslem policistu usmrtit,“ dodal. Za hlavní motiv označil v souladu s obžalobou ohrožení, které pro Hurinu představovalo prověřování aktivit policisty.

Trest, který soud Hurinovi uložil, je souhrnný. Zahrnuty jsou do něj i jeho dřívější delikty. Šlo mj. o krádež, vydírání, vyhrožování, napadení či zpronevěru. Při stanovení výše trestu bylo podle soudce přihlédnuto i k tomu, že resocializaci Huriny označili znalci za vysoce ztíženou.

Pozůstalým by měl Hurina uhradit podle verdiktu soudu nemajetkovou újmu dohromady přes 1,5 milionu korun.