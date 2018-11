Aleš Honus, Právo

Incident se odehrál loni na počátku prosince v tramvaji číslo 8 na trase přes Frýdlantské mosty. Foltera podle obžaloby v zadní části tramvaje v podnapilém stavu fyzicky napadl jiného muže.

„Nejprve ho udeřil do obličeje a srazil ho na podlahu. V okamžiku, kdy se napadený nacházel v pokleku, ho udeřil lahví s alkoholem do temene hlavy tak silně, že se láhev rozbila,“ stojí v obžalobě. Následně udeřil agresor do obličeje i 25letou ženu, která se ho snažila odstrčit.

Na agresivní jednání zareagovala další žena, která jela v tramvaji. Vytáhla z kabelky legálně drženou pistoli a namířila ji na násilníka. „Hrozbu umocnila i tím, že zbraň natáhla. Obžalovaný pak útok ukončil a z tramvaje vystoupil,“ uvedl státní zástupce Petr Kondělka.

Začal jsem se nudit a šel do hospody, kde jsem pil pivo. Na víc si nepamatuji. obžalovaný

K útoku neměl agresor zjevný důvod. Před incidentem se opilý Foltera neznámého mladíka v tramvaji zeptal, jestli by mu nepůjčil telefon a ten to odmítl.

„Pak jsem se chvíli bavil s kamarádkou. On se mě následně zeptal: Co čumíš? a praštil mě flaškou do hlavy,“ řekl napadený muž.

Podle obžaloby utrpěl zhmoždění hlavy s krevními podlitinami a má nejspíš velké štěstí, že vyvázl po útoku bez trvalých následků.

Byl již trestaný



Obžalovaný u soudu nepopíral, že by útočil, podle svých slov si ale na incident vůbec nepamatuje. Několik hodin před událostí prý strávil popíjením.

„Celý den jsem hrál počítačové hry. Pak jsem si dal kofolu s rumem. To mi zachutnalo a pil jsem dál. Pak jsem se začal nudit a šel do hospody, kde jsem pil pivo. Na víc si nepamatuji. Z tramvaje si nevybavuji vůbec nic,“ řekl.

Obžalovaný Radim Foltera v jednací síni ostravského krajského soudu.

Přihlásil se až po několika dnech poté, co se na internetu objevilo video z tramvaje. „Upozornila mě na to přítelkyně. Protože jsem se poznal, přihlásil jsem se na policii,” řekl Foltera který byl už v minulosti odsouzen pro těžké ublížení na zdraví na čtyři roky nepodmíněně. Z vězení byl propuštěn v roce 2016.

Kromě incidentu z tramvaje má na krku i jinou trestnou činnost, kterou se má zabývat ostravský okresní soud.