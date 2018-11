pem, Právo

Škoda byla předběžně odhadnuta na 275 000 korun. Přesné příčiny nehody, její okolnosti a souvislosti, stejně jako to, co nehodě předcházelo, jsou v šetření. Právu to řekla ve středu olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková.

Jeden z řidičů nehodu nepřežil.

FOTO: HZS Olomouckého kraje

Komunikace byla podle ní v místě nehody z důvodu šetření a odstraňování následků nehody uzavřena a policisté provádějí odklon dopravy ve směru z Chomoutova na Štěpánov a ve směru od Pňovic rovněž na Štěpánov.