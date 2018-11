Aleš Honus, Právo

„Troufám si říct, že v rámci Moravskoslezského kraje jsme skupinu, která by vyrobila tak velké množství pervitinu, ještě neměli. Případ patří k výjimečným i v rámci celé České republiky. Trestná činnost byla navíc velmi sofistikovaná a konspirace probíhala na velmi vysoké úrovni,“ uvedl náměstek krajského policejního ředitele Radim Wita.

Hodnota pervitinu, který skupina uvařila od poloviny roku 2015 do současnosti, se pohybuje kolem stovky milionů korun ve velkoodběratelských cenách. Policie zadokumentovala více než 163 kilogramů vyrobené drogy. „Pokud bychom se pohybovali v cenách pro koncového uživatele, jde asi o 200 milionů korun,“ dodal Wita.

Zajistili peníze i domy



Na případu policie pracovala několik let, k zatýkání přistoupila minulý týden. „Zásahová jednotka vstoupila v jednu chvíli do sedmi objektů na území Moravskoslezského kraje a zadržela sedm pachatelů od 26 do 41 let. Současně bylo provedeno sedm domovních prohlídek,“ doplnil Wita.

Všichni zadržení byli následně obviněni z několika trestných činů a soud rozhodl o jejich vzetí do vazby. Pěti obviněným hrozí až osmnáct let vězení, dalším dvěma hrozí tresty do dvanácti let.

Policie během uplynulých dnů obviněným obstavila účty s 2,5 miliony korun, dalších zhruba půl milionu bylo zajištěno v hotovosti. Zajištěno bylo i několik aut, dva rodinné domy a jeden byt. Kromě pervitinu se skupina specializovala také na pěstování marihuany, takže kromě velkokapacitní varny pervitinu bylo zajištěno i několik pěstíren marihuany.