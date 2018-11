Petr Marek, Právo

Požádali soud, aby se konalo za jejich nepřítomnosti, a ten jim vyhověl. Podle Berkova advokáta je nelidské trestat obžalované v kauze, ve které padlo obvinění již před šestnácti roky.

Všichni obžalovaní se proti rozsudku senátu táborské pobočky Krajského soudu v Českých Budějovicích z listopadu 2015 odvolali. Totéž učinil i státní zástupce. Táborský soud tehdy poslal Berku do vězení na 8,5 roku, zbývajícím osmi obžalovaným uložil tresty v rozmezí od sedmi let vězení po podmínky.

Škoda za 264 milionů, spis má přes sto tisíc stran



Podle obžaloby způsobila skupina na základě zfalšovaných konkurzů škodu 264 milionů korun. Jednání u vrchního soudu má kvůli rozsáhlosti případu probíhat celý týden. Spis obsahuje i s přílohami přes 100 tisíc stran a několik stovek svazků.

Předseda senátu Jiří Zouhar v pondělí shrnul dosavadní průběh řízení. Poté se dostalo na obhájce jednotlivých obžalovaných. Ti svorně tvrdili, že napadený rozsudek nebyl řádně odůvodněný. „Nesplňuje ani základní kritéria. Právně je zcela nečitelný,“ prohlásil advokát soudce Berky Rudolf Axmann. K jeho trestu na 8,5 roku pak uvedl, že po 16 letech od zahájení stíhání zcela ztrácí smysl. „Trestat lidi po takové době je obecně podle mého proti lidskosti,“ zdůraznil Berkův obhájce.

Advokáti: Trest je příliš přísný



„Odůvodnění rozsudku krajského soudu má jen tři strany. To s ohledem na složitost a všechny okolnosti případu nemůže obstát,“ tvrdil zase obhájce správce konkurzní podstaty Daniela Thonata, kterého soud v Táboře potrestal sedmi lety. I on trest pro svého klienta, který je podle něj nepřiměřeně přísný, označil ze stejného důvodu za neúčelný.

Policie a následně soudy řeší tento případ už od roku 2003. Původně se obžaloba týkala 12 lidí, po amnestii jich zůstalo devět. U vrchního soudu je případ podruhé, v květnu 2012 v neveřejném zasedání původní rozsudek z 6. dubna 2010 zrušil, Berka byl tehdy odsouzen na devět let, a případ vrátil táborskému soudu s tím, aby lépe odůvodnil rozsudek. Ten poté vynesl nový rozsudek 25. listopadu 2015. Soudci, kteří kauzu u krajského soudu v Táboře rozhodovali, tedy Jiří Bernát (†81) a Zdeněk Kučera (†62), už zemřeli.

Na začátku byla Union banka



Obžalovaní jsou podezřelí ze zneužití pravomoci veřejného činitele, účasti na zločinném spolčení, poškození věřitele, porušování povinnosti při správě cizího majetku nebo nepravdivého znaleckého posudku. Působili jako soudci, konkurzní správci, podnikatelé i soudní znalci.

Podstatou kauzy je podle obžaloby to, že Berka ve spolupráci s dalšími lidmi poslal na základě zfalšovaných dokumentů do konkurzu deset firem. Policie začala skupinu odhalovat na jaře 2003 v souvislosti s podezřelým konkurzem na Union banku. Berka ho podle obžaloby vyhlásil na základě padělaných dokumentů. K Union bance později přibylo obvinění za zmanipulování dalších konkurzů, například společností ZKL Klášterec nad Ohří, Stavební podnik Ralsko, Zbrojovka Brno, Retema, Krušnohorské strojírny a Báňské stavby Most.