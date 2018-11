kub, Novinky

Nehoda se stala kolem druhé hodiny odpoledne na značně frekventovaném místě u nábřeží Vltavy. Podle prvotních informací bylo na místě šest zraněných, záchranáři postupně číslo upřesnili na deset zraněných. Všichni zranění jsou při vědomí.

Aktualizace III: Na místě je okolo 10 zraněných, všichni jsou při vědomí. — ZZS HMP (@zzshmp) 22. listopadu 2018

Hasiči uvedli, že nemuseli nikoho vyprostit a nyní mají na starost technické zajištění následků nehody.

„Kontaktujeme zdravotnická zařízení ohledně kapacit pro poskytnutí následné péče pacientům,” upřesnila záchranka na Twitteru.

Okolnosti nehody bude vyšetřovat policie, podle jejího mluvčího Jana Daňka jedna z tramvají zřejmě nedobrzdila a zezadu narazila do soupravy před sebou. „Je to mimo křižovatku, takže to do křižovatky nezasáhlo. Samozřejmě je omezena tramvajová i automobilová doprava, protože tam zasahují složky Integrovaného záchranného systému," dodal Daněk.

Hasiči nemuseli nikoho z havarovaných tramvají vyprostit

Tramvajové linky místo nehody objíždějí. Podle informací na webu pražského dopravního podniku tramvaje číslo 17 jsou ze zastávky Palackého náměstí a linky 5 a 9 ze zastávky Zborovská odkloněny po trase Karlovo náměstí, Novoměstská radnice a dál po svých trasách.