Aleš Pelikán, Právo

Muži svého známého podle obžaloby ubili letos 20. ledna večer poté, kdy ho vylákali na schůzku pod záminkou koupě poloos na auto. Na místo dorazil napadený ještě s dalším mužem. Kužel podle spisu udeřil oběť baseballovou pálkou do hlavy.

Zraněný muž křičel a snažil se nastoupit do auta a odjet, v čemž mu ale dvojice zabránila. Spolujezdec oběti mezitím odjel, ještě měl slyšet, aby se nepokoušel nic oznámit, jinak si ho násilníci najdou. Proto podle žalobce nic na policii nenahlásil.

Obžalovaní Adam Kužel (vpravo) a Tomáš Pavlis u krajského soudu v Ústí nad Labem.

FOTO: Ondřej Hájek, ČTK

Pak obžalovaní oběť svázali a vezli za jiným mužem. Důvodem bylo to, že mu měl dlužit peníze a díly, které mu dal na opravu auta. „Ten Rumun na něj koukal do dodávky a říkal mu, že dopadl ještě dobře, a říkal, že to má za to,“ vypověděl v přípravném řízení Kužel.

Pak měl ale říct, ať ho odvezou do nemocnice nebo někam, odkud dojde pro pomoc. Obžalovaní místo toho ale napadeného a spoutaného mladíka odvezli v dodávce za Bítozeves u Žatce, kde ho u lesa znovu napadli.

Živili se krádežemi



„Střídali jsme se v mlácení baseballovou pálkou, každý dal vždy tak pět až deset úderů,“ vypověděl Kužel. Pak prý vzal Pavlis mačetu a ptal se oběti, zda něco řekne. Když kýval, že ano, měl ho seknout. Pavlis to ale ve své výpovědi dříve před policí viděl obráceně. Mačetu prý měl Kužel. „Šel pro mačetu, protože furt řval, tak ho sekl,“ uvedl Pavlis.

Oběť utrpěla celou řadu závažných poranění a na místě jim podlehla. Oba muži odtáhli tělo dále do lesa, kde ho zahrabali listím. Pak se převlékli a jeli umýt dodávku.

Kužel se s činem později svěřil známým. Prý jen dělal, co mu Pavlis řekl. „Bál jsem se o své zdraví i zdraví své partnerky,“ řekl.

Oba obžalovaní nikde řádně nepracovali a živili se především krádežemi. Kužel byl za majetkovou trestnou činnost stíhán, stíhání bylo ale pro neúčelnost zastaveno.

Rodiče oběti požadují každý odškodnění 800 tisíc korun, 200 tisíc již každý dostal od ministerstva spravedlnosti. Sestra oběti požaduje jeden milion korun. Jednání bude pokračovat v pátek výslechy svědků.