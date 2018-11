Petr Kozelka, Právo

Na jedné straně stála výpověď matky, která popsala, jak ji bývalý partner znásilnil, na straně druhé dušující se otec tvrdil, že k souloži sice došlo, ale byla z obou stran dobrovolná a chtěná.

Státní zástupkyně byla přesvědčená, že muž se znásilnění dopustil. Podle obžaloby žena přišla do domu obžalovaného po telefonické domluvě kvůli předání jejich malé dcerky. Poté prý mezi bývalými partnery došlo k hádce, která vyvrcholila tím, že muž měl ženě strhnout z krku stříbrný řetízek a poškodit její mobilní telefon.

Nakonec se podle spisu na ženu vrhl. „Využil situace, kdy se poškozená s ohledem na předchozí osobní zkušenosti bála, že ji fyzicky napadne a způsobí jí bolest, začal na ní vykonávat soulož, kterou poškozená ze strachu strpěla,“ stálo v obžalobě.

Muži za znásilnění hrozilo až deset let ve vězení, prvostupňový Okresní soud v Prostějově jej potrestal 2,5 roku vězení a navíc rozhodl, že má bývalé partnerce zaplatit 80 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy.

Různé polohy při souloži svědčí o dobrovolném sexu



Muž se s takovým verdiktem odmítl smířit a odvolal se k brněnskému krajskému soudu s tím, že za celým případem je jen snaha o to, aby se zpřetrhala pouta mezi ním a dcerou. „Něčím jsem si už prošel, snažím se, aby ta malá měla tátu. Prosím, nezavírejte mě do vězení za něco, co jsem neudělal,“ prosil soudce odvolacího senátu.

Soudní senát v čele s Josefem Teplým nakonec výpovědi ženy o znásilnění neuvěřil a upozornil, že kvůli nejasné situaci už jednou případ vracel do Prostějova k provedení dalších důkazů. „I přes toto doplnění máme pochybnosti. Proto jsme obžalovaného zprostili s tím, že žalovaný skutek není trestným činem,“ řekl Teplý.

„Ani obžalovaný nepopírá, že předmětné noci došlo mezi ním a poškozenou ke dvěma pohlavním stykům. Bylo to v místě jeho bydliště, kde byla také jejich dcera. Různé změny poloh při souloži a další okolnosti dle našeho názoru svědčí o tom, že se jednalo o dobrovolný pohlavní styk a rozhodně v něm nelze shledávat znaky znásilnění,“ vysvětlil Teplý