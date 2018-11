Lucie Kándlová, Právo

„Důvod pro napadení rozhodnutí Okresního soudu v Pelhřimově jsme neshledali. Proto se všechna odvolání jako nedůvodná zamítají,“ řekla v rozsudku předsedkyně senátu Jiřina Roubíčková.

Weiss si tak má odpykat podmíněný trest dva roky a šest měsíců s odkladem na tři roky. Sexuolog u soudu znovu zopakoval, že je mu tragédie velmi líto. Na dotaz Práva, jak je spokojený se čtvrtečním verdiktem, reagoval slovy: „Nebudu nic komentovat, nechte mne být.“

„Jsme v zásadě spokojeni, my jsme tento rozsudek akceptovali, pokud jde o vinu. Chtěli jsme, aby tam nebyl ten zákaz řízení, protože od doby, co se skutek stal, dva roky uplynuly a připadá nám to, že je to nepřiměřeně přísné,“ reagoval na čtvrteční verdikt soudu obhájce Petra Weisse.

Petr Weiss ve čtvrtek u soudu

FOTO: Lucie Kándlová, Právo

K tragické nehodě došlo v září před dvěma lety na silnici třetí třídy za obcí Rýnarec na Pelhřimovsku. Weiss jel ve voze značky Jaguar na chalupu a musel jet po objízdné trase. Podle znalců se dostal pravými koly na krajnici a dostal smyk. Ve snaze auto vyrovnat se dostal do protisměru, kde se střetl s protijedoucím osobním autem. To řídil pětapadesátiletý muž, který už neměl šanci zareagovat. Na místě zemřel.

Nebyla připoutaná



O dva dny později zemřela v českobudějovické nemocnici i jeho pětadvacetiletá dcera, která s ním v autě cestovala a seděla vzadu za řidičem. Mladá dívka nebyla připoutaná. Těžká zranění utrpěla i řidičova manželka (49), která seděla na předním sedadle jako spolujezdec. Dodnes má psychické problémy.

Soudkyně také připomněla, že znalci se shodli na tom, že pokud by dcera řidiče, která seděla na zadním sedadle, měla zapnuté bezpečnostní pásy, neměla by nehoda tak tragické následky. U pelhřimovského soudu tehdy řekli: „Bezprostřední příčinou smrti řidiče byla trhlina hrudní aorty a krvácení do dutiny hrudní. Je pravděpodobné, že k roztržení došlo v důsledku nárazu nepřipoutané spolujezdkyně zezadu,“ řekl znalec Zdeněk Šenkýř.

Nestandardní krajnice



A zřejmě by ani nezemřela dívka, u níž bylo jako příčina smrti stanoveno poškození mozku. Zranění by sice utrpěla, ale pokud by byla připoutaná, hlava by zůstala ušetřena,“ dodal další ze znalců Přemysl Strejc.

Podle dopravních expertů byla obě auta v dobrém technickém stavu a ani jeden z řidičů nepřekročil nejvyšší povolenou rychlost. V místě krajnice byl ale jakýsi schod, který podle dopravního znalce Jindřicha Šachla není standardní. „Podle dokumentace tam byl asi třiceticentimetrový schod mezi živičnou vrstvou vozovky a krajnicí,“ uvedl ve svém znaleckém posudku Šachl. Podle něj je to rovno pasti na řidiče.