Petr Kozelka, Právo

Obžalovaný je pro policisty a soudce na Hodonínsku a Uherskohradišťsku už známou firmou. Když byl chycen, zaklínal se nemocnou šestiletou dcerkou, která trpí autismem, a tvrdil, že se už poučil. Po několikerém odsouzení za stále se opakující prohřešky ale narazila kosa na kámen.

Okresní soud v Uherském Hradišti muže potrestal deseti měsíci vězení a Okresní soud v Hodoníně mu přidal dalších osm měsíců. Muž proti oběma rozsudkům podal odvolání k brněnskému krajskému soudu.

Jeho osoba a okolnosti případu zcela vylučují podmíněný odklad nebo alternativní trest. soudkyně Hana Kleinová

„Věcí, které jsem spáchal, upřímně lituji. Až ve vazbě jsem si uvědomil, jak moc nebezpečné moje počínání bylo, i když jsem to páchal v zájmu rodiny. Mám nemocnou dceru, má se narodit třetí dítě, jsem milující otec, který potřebuje svou rodinu. Slibuji, že si za volant už nesednu, záleží mi na mé rodině a nechci, aby trpěla za to, co jsem dělal já,“ zkoušel hrát na city soudců odvolacího senátu s tím, aby ho potrestali podmínkou nebo domácím vězením.

Družka poslala dopis



„Obžalovaný je sedmkrát soudně trestaný. Za posledních deset měsíců byl i přes zákaz (řízení) už třikrát před soudem. Jeho slibům o tom, že to už nikdy neudělá, se nedá věřit. Nepoučil se a trestnou činnost páchá i nadále,“ odmítla myslet na zmírnění trestu státní zástupkyně.

Soudce se pokoušela obměkčit i mužova družka, která poslala dopis. „Dcera je těžká autistka, naše situace je mimořádně obtížná. Sama nezvládám péči o děti a domácnost. K tomu se mi má narodit další dítě. Prosím o propuštění táty mých dětí a mého partnera z vazby,“ prosila žena.

„Nepohlížejte na mě podle mých minulých skutků. Nechci, aby moje rodina skončila,“ apeloval na soudce obžalovaný.

Senát v čele s Hanou Kleinovou byl ale neoblomný. „Obžalovaný byl opakovaně trestán pro obdobnou trestnou činnost. Byly mu uloženy výchovné tresty, ale nevzal si z nich žádné ponaučení. Naprosto nerespektoval rozhodnutí soudů a pravidla stanovená zákonem. Jeho osoba a okolnosti případu zcela vylučují podmíněný odklad nebo alternativní trest,“ konstatovala Kleinová.