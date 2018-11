Michael Polák, Právo

Po činu Rumun údajně tělo ženy, pocházející z Ukrajiny, svázal, vyhodil z okna, odnesl a ukryl v jímce u řeky Nisy. Ailiesei s obžalobou nesouhlasí. Tvrdí, že je nevinný.

Ve středu u soudu vypovídala sousedka z domu, v němž mělo k vraždě dojít. Uvedla, že v osudnou noc slyšela svou sousedku, mladou Ukrajinku, hlasitě a dlouho křičet. Pamatuje si výkřiky „Nech mě!“ a také „Pomoc! Pomoc! On mě zabije!“ Sousedka také slyšela, že Ukrajinka oslovovala toho, který ji napadal, jménem. „Bylo to jméno, které jsem neznala, ale podle mě začínalo na písmeno M,“ vypověděla žena.

Policie se před dvěma lety začala případem zabývat poté, co náhodný kolemjdoucí na tísňovou linku nahlásil, že viděl, jak z okna bytu u autobusového nádraží v Liberci vypadla nějaká žena. Za ní prý vyskočil muž a ženu odnášel pryč.

Pachatele s tělem zachytila kamera



Policisté už tehdy nikoho nenašli. V uvedeném bytě ale objevili mnoho stop po násilí a také malého chlapce. Po jeho matce vyhlásili pátrání, tělo pak objevili druhý den, svázané v jímce u řeky Nisy.

Ve středu se u soudu promítal i kamerový záznam, na němž je podle policistů zachycený pachatel, odnášející tělo ženy. Zřejmě nepůjde o stěžejní důkaz, neboť na záznamu nelze rozeznat nic konkrétního, jen pochodující postavu s břemenem.

Obžalovaný (v oranžovém svetru) sleduje u soudu záznam, který zachytil pachatele, odnášejícího tělo zavražděné ženy.

FOTO: Michal Polák, Právo

Rumunovi hrozí za vraždu 15 až 20 let vězení, anebo i výjimečný trest. Zavražděnou Ukrajinku znal podle obžaloby přes svou bývalou přítelkyni, Češku, s níž v Liberci žil. Žena se s ním ale zhruba týden před činem rozešla a Ailieseie měl rozchod těžce snášet. Vinil z něj údajně Ukrajinku, o které si myslel, že měla na jeho partnerku špatný vliv.

Hlavním důkazem proti němu provaz, kterým bylo tělo zavražděné svázané. Našly se na něm totiž stopy jeho DNA. Ailieseie to vysvětluje kuriózní historkou o tom, že provaz měl na sobě uvázaný žlutý pes, kterého mu na ulici na chvíli svěřil neznámý muž. „Nevím, jak se jmenuje, ani ho neumím popsat. Měl dva psy, jeden se mu zaběhl a druhého potřeboval pohlídat. A já jsem mu chtěl pomoci. Byla to jen chvilička, psovi se to pak přestalo líbit, tak jsem ho i s tím provazem pustil,“ tvrdil Rumun.

Už dříve byl v podmínce



O své nevinně se snažil přesvědčit soud i ve středu, když žádal o propuštění z vazby. Místo ní soudu navrhoval takzvanou záruku důvěryhodné osoby, kterou měl být jeho otec. „Beru na sebe závazek, že osobně budu zodpovídat za veškerou synovu aktivitu,“ slíbil u soudu rodič, který už před časem kvůli projednávání kauzy přicestoval do Česka a našel si tu práci.

Soud ale záruku neuznal. „Přetrvává důvodná obava, že by obžalovaný mohl prchnout a skrývat se, když je ohrožený vysokým trestem,“ uvedla soudkyně Eva Drahotová. Rumunovi za vraždu hrozí patnáct až dvacet let vězení nebo případně i výjimečný trest.

Nepomohlo mu také to, že před svým zadržením byl v Česku už dvakrát podmínečně odsouzený za ublížení na zdraví a vydírání a v době, kdy k vraždě došlo, byl stále v podmínce. Krátce po činu navíc narychlo odcestoval zpět do Rumunska, kde ho půl roku poté na základě evropského zatýkacího rozkazu zadržela tamní policie a předala ho do Česka. Od té doby je ve vazební věznici.