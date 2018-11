Petr Marek, Právo

Muž byl zadržen na ulici před domem, kde bydlel v pronajatém bytě.

„Při domovní prohlídce jsme u něj zajistili kromě samotné drogy i věci sloužící k její distribuci, střelné zbraně a finanční hotovost. Všechno bude zasláno na odborné pracoviště k znaleckému zkoumání,“ řekl Právu Jiří Musil, vedoucí olomouckého odboru Policie ČR.

Dealer měl podle policie pervitin v bytě ukrytý mimo jiné ve dvířkách trezoru, v rámech akvária, u kompresoru lednice, v krmení pro rybičky či v teráriu s pavoukem.

Mezi zajištěnými věcmi bylo i několik střelných zbraní.

FOTO: Policie ČR

Za drogu, kterou podle kriminalistů kupoval od více dodavatelů a distribuoval nejméně od podzimu 2017 až do svého zadržení převážně na území Olomouce pravidelným odběratelům v různých dávkách od 0,2 do jednoho gramu, inkasoval částky od 500 do 1600 korun.

„Z množství, které jsme zajistili, by bylo možné vyrobit 2500 běžných dávek, jejichž prodejem by si mohl přijít nejméně na 800 tisíc korun. Sám je uživatelem drog od 16 let. Začínal s marihuanou, nyní užívá pervitin,“ doplnil vyšetřovatel Tomáš Hrubý.

Za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými látkami a jedy muži hrozí až deset let za mřížemi. Za drogy odsouzen dosud nikdy nebyl, nyní je stíhán vazebně.