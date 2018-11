Jiří Růžička, Právo

Mrtvého muže našli myslivci v srpnu 2015 v Pohořelicích u Napajedel. „V okolí krmelce ucítili zápach. Osmatřicetiletá žena se šla podívat o kousek dál, kde uviděla stát u stromu nějakého muže. Když přišla blíž, s hrůzou zjistila, že muž nestojí, ale visí na stromě,“ informovala tehdy policie. Tělo se našlo ve značném stádiu rozkladu.

V následujících týdnech a měsících kriminalisté několikrát žádali veřejnost o pomoc. „Zveřejnili jsme také oblečení a předměty, které měl u sebe, ptali jsme se starostů blízkých i vzdálenějších obcí, kontaktovali jsme okolní státy a porovnávali osoby pohřešované v zahraničí, prověřovali podněty od občanů, ale vše s negativním výsledkem,“ sdělila mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Syn neměl o otci zprávy

Odborníci v Kriminalistickém ústavu v Praze pak vypracovali kresebnou rekonstrukci pravděpodobné podoby mrtvého. „Podobiznu jsme opět zveřejnili. A po třech letech nám na linku 158 zavolala žena, která uvedla, že podle věcí a podobizny by se mohlo jednat o muže z Českých Budějovic, kterého delší dobu nepotkala,“ uvedla Kozumplíková.

Policisté ze Zlína tak našli rodinného příslušníka mrtvého muže, který ho ale několik desítek let neviděl. A nejen to. „Důkladnou analýzou a získáváním dalších indicií se policistům podařilo zjistit, že mrtvý muž měl syna, který žije v obci u Napajedel a o svém otci neměl žádné zprávy. Po porovnání DNA obou rodinných příslušníků s DNA mrtvého muže se prokázalo, že mrtvý muž se před více než padesáti lety narodil a pár let žil v Pohořelicích u Napajedel. Po letech strávených na různých místech České republiky zemřel ve své rodné obci,“ sdělila Kozumplíková.