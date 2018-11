Karel Otcovský, Právo

Čtvrteční hlavní líčení trvalo sotva 50 minut. Soudce Benno Eichler shrnul dosavadní a již několikrát opakované dokazování a vyzval k závěrečným řečem. Státní zástupce požadoval pro Kliku za usmrcení z nedbalosti roční trest s podmíněným odkladem na tři roky a zákaz řízení na 18 měsíců. Obžalovaný se podle něj nevěnoval řízení dostatečně, jinak by na dopravní situaci na silnici zareagoval lépe.

Obhajoba žádala pro svého klienta zproštění viny, protože viníkem nehody je podle ní jednoznačně poškozený chodec, který neměl na silnici co dělat. S tímto argumentem se opět ztotožnil soudce, podle kterého není žalovaný skutek trestným činem. „Obžalovaný měl podle znalců na reakci 1,4 sekundy, tudíž neměl prakticky šanci srážce zabránit,“ zmínil Eichler při zdůvodnění svého verdiktu, proti kterému se žalobce na místě opět odvolal. Rozsudek není tudíž pravomocný a kauza opět poputuje ke krajskému soudu.

Muž na místě zemřel



Nehoda se stala 5. února 2013 po půl osmé večer na hlavním tahu silnice I/13 u Mostu. Sražený muž neměl na silnici v místě, kde proti sobě stojí dvě čerpací stanice, co pohledávat. Čtyřiačtyřicetiletý muž s 1,5 promile alkoholu v krvi nejprve nedaleko odtud naboural do jiného auta. Vystoupil z něj a šel na čerpací stanici poblíž, aby si zde údajně koupil další alkohol. Když mu ho obsluha neprodala, chtěl to zkusit na benzince na protější straně. [celá zpráva]

Když silnici přebíhal, srazilo ho levým bokem Klikovo auto. Muž na místě zemřel. „V levém pruhu nás předjížděla dodávka. V odrazu zadních červených světel jsem náhle zahlédl nohy člověka. Snažil jsem se strhnout volant a srážce zabránit. Udělal jsem maximum,“ vypověděl při zahájení procesu Klika s tvrzením, že se těsně před tragédií plně věnoval řízení a jel předepsanou rychlostí. To potvrdil i soudní znalec, Klikovo auto jelo podle něj rychlostí maximálně 80 kilometrů za hodinu.

Několik soudů



Obžaloba, potažmo krajský soud, se však opakovaně domnívají, že obžalovaný nepřizpůsobil své chování situaci na silnici. Konkrétně mu dávají za vinu, že dostatečně nereagoval na zpomalování a výstražné signály vozidel jedoucích před ním kvůli chodci stojícím ve středovém pásu. Klika měl prý proto snížit rychlost na minimum.

První verdikt v případu zazněl v prosinci 2015, kdy mostecký okresní soud zprostil Kliku obžaloby. Odvolací krajský soud však rozsudek se stejným odůvodněním zrušil a vrátil. V Mostě pak znovu zaznělo zproštění s tím, že skutek nebyl trestným činem. Státní zástupce se proto opět odvolal. Krajský soud mu následně dal znovu za pravdu. Do třetice mostecký soud zprostil Kliku viny loni v září, krajský soud pak opět případ prvoinstančnímu soudu vrátil. Stejný proces se opakoval i letos.

Klikovi hrozí v případě uznání viny až tři roky vězení za usmrcení z nedbalosti. Obžalovaný před soudem ve čtvrtek opět zdůraznil, že lituje zmařeného lidského života, ale že se v žádném případě necítí vinen.