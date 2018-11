pab, Právo

Ze záběrů je patrné, že útočník nejprve udeřil muže rukou, pak ho chytil za krk, otočil mu hlavu a prudce s ní narazil do zdi. Poté muž upadl na zem, kde zůstal bezvládně ležet.

Podle zjištění Práva poškozenému úderem hlavy o zeď praskla čelní kost a on utrpěl otřes mozku. Ve znaleckém posudku lékaři upozornili, že v důsledku takového ataku hrozilo poškozenému ještě daleko závažnější zranění, než jaké utrpěl.

Lékaři zmínili krvácení do mozku, což by znamenalo bezprostřední ohrožení na životě. Policisté proto muže obvinili z pokusu těžké újmy na zdraví. Násilníkovi hrozí až deset let vězení.