Za pád mostu ve Vilémově dostal stavbyvedoucí čtyři roky, ostatní soud zprostil obžaloby

Okresní soud v Havlíčkově Brodě poslal ve čtvrtek na čtyři roky do vězení stavbyvedoucího Josefa Spoura za pád mostu ve Vilémově. Navíc muž dostal zákaz činnosti na pět let. Ostatních devět trestně stíhaných soud obžaloby zprostil. Most spadl v roce 2014 a zemřeli pod ním čtyři lidé.