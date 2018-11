Jana Pechová, Právo

Dělníci Spoura opakovaně upozorňovali na to, že upevňované stojky se hýbou, nijak na to nereagoval, znovu je pod most poslal a výsledkem je to, že jsou mrtví, řekla v odůvodnění rozhodnutí soudkyně Hana Doubková.

U ostatních obžalovaných, kteří se na místě vzdali možnosti odvolání, podle soudkyně nebylo prokázáno to, co jim je kladeno za vinu. Zdůraznila ale, že stavba byla špatně projekčně připravená. Projekty dodala společnost HBH Projekt a Linkprojekt, projektanti vypovídali jako svědci. Podle soudkyně bylo chybou projektanta, že dovolil současné odtěžování zeminy a podpírání mostu.

Ve prospěch obžalovaných svědčilo to, že postupovali podle projektu. Podle soudkyně je jasné, že za pád mostu mohlo odebírání zeminy u paty mostu. "Problém je, že to měl stavbyvedoucí projektantem povoleno," řekla Doubková. Odtěžení zeminy označil za důvod pádu už dřív soudní znalec.

Čtyři mrtví



V kauze, která se zabývá tragédií ze 4. září 2014, kdy na staveništi ve Vilémově zahynuli čtyři dělníci a dva další byli zraněni, státní zástupkyně Zdeňka Tománková zažalovala deset lidí – stavbyvedoucí, manažery, úředníky, technický dozor a koordinátory bezpečnosti práce. Všechny vinila z obecného ohrožení z nedbalosti.

„Porušili důležité povinnosti vyplývající z jejich zaměstnání. Pokud by si řádně plnili povinnosti, k neštěstí by nedošlo,“ řekla v červnu žalobkyně. Podle ní neměl pád mostu jedinou příčinu, a proto za příčinu lze považovat jednání každého z obviněných, kteří se nekonáním spolupodíleli na celé tragédii.

Sesunutý most ve Vilémově

„Stál jsem asi 10 metrů od mostu a čekal na příjezd nákladního auta. Uprostřed mostu se najednou udělala prasklina a most spadl. Jeden dělník sténal pod mostem, další volal, ať voláme záchranku,“ vylíčil u soudu svědek Tomáš Nevím, bagrista s 23letou praxí.

Zda se most propadl či roztrhl, nebyl bagrista schopen popsat. Jen upřesnil, že prasklina byla napříč. „Bylo to strašně rychlé, hned to bylo dole. Žádný hluk u toho slyšet nebyl,“ dodal.