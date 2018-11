Petr Kozelka, Právo

Vztahy v rodině byly podle soudu dlouhodobě napjaté, a nakonec vyvrcholily tím, že syn byl z bytu vykázán nejprve policií a pak mu zákaz potvrdil i soud. Jenže prošedivělý muž na názor strážců zákona nedbal, na svoje rodiče dál dorážel, žádal je o peníze a nepřestával je kontaktovat, přestože už měl podmínku za naprosto stejné jednání.

Domáhá se vstupu do bytu a chce peníze Vlastimír Čech, soudce

Případ tak nakonec doputoval až k brněnskému městskému soudu, který muže potrestal pětiměsíčním vězením. „Matka se sice svého syna zastávala, ale soud jednání vyhodnotil tak, že se jedná o domácí násilí. Matku manipuluje, po požití alkoholu je násilný. Jednání se dopustil v podmínce, proto nelze uložit jiný trest než vězení,“ konstatoval soud.

Muž se s trestem nechtěl smířit, podal odvolání. „Je to o komplikovaných rodinných vztazích,“ řekla mužova advokátka.

Opilý napadal matku i otce

„Kontakt mezi rodiči a obžalovaným nebyl jednostranný, i oni ho kontaktovali, zejména matka o to stála a tím se zasloužila o to, že syn zákaz porušoval. Jeho jednání není společensky škodlivé, měl by být zproštěn,“ tvrdila mužova advokátka.

„Můj otec nikdy ohrožovaná osoba nebyl. Navíc dělá věci, které ztěžují péči o matku, ani on sám není zdravotně v pořádku. Za mřížemi sedím jen proto, že se starám o celou domácnost a oba rodiče,“ stěžoval si obžalovaný.

Podle odvolacího senátu brněnského Krajského soudu v čele s Vlastimírem Čechem ale taková argumentace neměla šanci na úspěch.

„Obžalovaný v podnapilém stavu napadá otce a obtěžuje matku. Když je vykázán, domáhá se vstupu do bytu a chce peníze. Sice tvrdí, že na prvním místě má péči o zdraví matky, ale když s ní mluvil, nezajímal se o její zdravotní stav, ale líčil jí, že je na ulici, musí spát pod stromem a chce peníze. Na rodičích a zejména matce parazituje. Vzhledem k historii jeho jednání nemůže počítat s jiným trestem, než je vězení,“ smetl odvolání ze stolu soudce Čech.