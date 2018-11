Adéla Jelínková, Jan Menšík, Právo

Vojík na dotazy Práva nereagoval, schůzky s redaktory odmítal a na toto téma se nikterak veřejně nevyjadřoval. Před pár dny ale vydal prohlášení, ve kterém mimo jiné píše: „Já, Richard Vojík, prohlašuji, že jsem nevinný a bezúhonný. Nikdy jsem nikoho neznásilnil a nikdy jsem nebyl ani trestně stíhán.“

Druhou část Vojíkova sdělení nikdo nerozporuje. Jak již Právo psalo v minulosti, první nahlášený případ policie loni uzavřela dřív, než by vyslechla veškeré svědky, kteří byli rozhodnuti proti guruovi svědčit.

Jako profesionál selhal, že nás zneužil a nepřiznal chybu, nepokořil svoje ego Vladana Augstenová

Podle informací Práva se ale policisté, stejně jako státní zastupitelství, rozhodli konečně činit. Možné svědky a oběti si začali zvát k podání vysvětlení. S žádostí o pomoc se obrátili i na redaktory.

Ty nyní kontaktovala další žena, která tvrdí, že ji Vojík na individuálním sezení zneužil.

Z traumatu se podle svých slov dostala až po několika letech. Signálem pro to, aby se svým svědectvím vystoupila, se paradoxně stalo právě Vojíkovo prohlášení o tom, že nikomu nic nezpůsobil.

Žena se rozhodla vystoupit i kvůli reakci veřejnosti, kdy část čtenářů tvrdí, že si ženy za zneužití mohou samy, protože „šly na tantru“. Tantrická masáž ale neznamená pohlavní styk. Tantrická masáž je masáž.

„Pokud se ženy takto veřejně přiznaly, musely k tomu mít hodně odvahy. Protože ženám se zneužití nevěří, a ještě se jimi navíc opovrhuje. Muži nesou zneužití ještě hůř,“ řekla redaktorům Vladana Augstenová, sama tantrická masérka, certifikovaná sexuologická pracovnice s tělem a sexuální asistentka pro handicapované.

Její slova podtrhují výsledky nedávného výzkumu organizace Amnesty International. Z toho vyplynulo, že téměř tři pětiny dospělých Čechů si myslí, že za znásilnění si v jistých případech mohou ženy samy.

Vladana na rozdíl od ostatních dvou žen vyšla z anonymity právě proto, aby dodala dalším ženám, které ještě nepromluvily, sílu.

„Nemáme se za co stydět. Bylo mi špatně z toho, co v tom vyjádření Richard napsal. Řekla jsem si, že už s tím musím ven, tahle hra musí skončit. Nemám zájem být obětí, je to velmi frustrující a neužitečné pro šťastný život. Ale tohle? Podporuju další ženy, aby sdílely, co se jim stalo, a řešily to,“ vysvětlovala žena.

K „nepříjemné zkušenosti“ s Richardem, jak Vladana tento akt nazývá, mělo dojít zhruba před šesti lety. Se svým zážitkem se před několika lety svěřila odborníkům. „S Richardem jsme se znali pouze dva dny z předešlého kurzu. Na konci kurzu jsem ho poprosila o masáž,“ pokračovala Vladana.

Tak jako u předešlé ze zneužitých Vojík prováděl tantrickou masáž, když ve chvíli totálního ženina odevzdání a důvěry na klientce bez jejího souhlasu provedl soulož.

Je naprostý nesmysl, že by ženy chodily na tantru proto, aby měly sex s terapeutem Vladana Augstenová

„Krátká soulož, nešlo o spontánní milování s happy endem pro obě strany. Neřekla jsem mu ,osoulož mě‘. Byla jsem úplně mimo, nechala jsem se od něj vést, důvěřovala jsem mu. Jste v rauši, užíváte si masáž, relaxujete a odevzdáváte se rozkoši, to je účel masáže a terapie. Pokud dojde v tuto chvíli k něčemu nečekanému, nestihnete zareagovat,“ popisovala žena.

V takových případech dle ní a psychologů dochází k takzvanému zamrznutí. „A Richard ví moc dobře, co to znamená. Učí to. Nebyla jsem schopná nic říct, myslela jsem, že jako odborník se omluví, řekne promiň, neudržel jsem se, ale neřekl vůbec nic, bylo mi trapně, protože si nechal i část zaplatit,“ přiznala Vladana.

Ta ho druhý den kontaktovala s tím, že z celé situace jí není dobře. Jak tvrdí, z toho, co jí Vojík udělal, jí zůstal pocit viny. Podle ní je naprostým nesmyslem, že by ženy chodily na tantru proto, aby měly sex s terapeutem, jak někteří diskutující ve svých komentářích předpokládají.

„Kdo nezná tantru, myslí si, že jde o erotický servis. Neměly jsme záměr jít za Richardem a zasouložit si s ním. To bychom za to neplatily a nemusely bychom chodit ani na tantru. Tantra je o tom dostat ze sebe traumata ven, dostat se do harmonie, abychom dokázali vést plnohodnotný partnerský vztah. Většinou tam chodí traumatizované ženy sdílet a léčit se a on je tímto úplně dodělal,“ pokračovala žena.

Ta z pozice tantrické masérky sama ví, o čem mluví. „Richardova jediná reakce byla: máš umět říct ne, o tom to je. Naprosto selhal – pasoval se do role léčitele tím, že nás penetroval (jedna z žen hovořila o tom, že Vojík tento akt nazýval „posvátným sexem“ – pozn. red.),“ řekla Vladana s tím, že sám Vojík jako učitel zdůrazňoval, že by maséři neměli souložit se svými klienty.

„Pokud se doteď neomluvil, tak jako profesionál selhal v tom, že nás zneužil a nepřiznal chybu, nepokořil svoje ego. Nerozuměl nám, jako terapeut nás nepochopil – jak nám dokáže ublížit a co všechno způsobil,“ vyjmenovala Vladana.

Přestože samotné trauma dle svých slov překonala, Vojíkova „masáž“ narušila její přirozené chování a reakce. „Pořád jste ve střehu, podezříváte, neuvolníte se, vidíte černé scénáře a trvá dlouho zase důvěřovat,“ uzavřela žena.

Před pár dny se redakci ozval další nevyslechnutý svědek, tentokrát muž, který chtěl taktéž svědčit proti Vojíkovi na policii.

Redakce má k dispozici jeho e-mailovou zprávu, ve které svou nabídku kriminalistovi sděluje. Vyšetřovatel se muži ale neozval. Jedná se tak již o třetího člověka, který chtěl v případu vypovídat a nebylo mu to umožněno.