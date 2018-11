bad, Novinky

Apchaidzemu hrozí v případě odsouzení až dvacet let vězení, případně výjimečný trest. Podíl na vraždě odmítl.

Podle státní zástupkyně přijel Apchaidze vloni v červnu do Prahy spolu se samostatně stíhaným Rusem a domluvil si schůzku s budoucí obětí. Sejít se měli ve slepé části ulice Na Maninách, kde měli na muže počkat, než přijel autem. Ještě sedícího jej podle žalobkyně začal Apchaidzeho údajný spolupachatel bodat, pravděpodobně nožem. Devětatřicetiletý muž utrpěl osmnáct bodných ran. Z místa činu zvládl odjet, po několika okamžicích ale zemřel a jeho auto narazilo do náklaďáku.

Apchaidze mezitím podle obžaloby hlídal ulici, jestli někdo nejde. Oba muži poté podle spisu utekli na autobusové nádraží na Florenci, kde se měli zbavit části oblečení a odjet do ukrajinského Lvova, kde je zadržela na základě evropského zatýkacího rozkazu policie.

Oběť neměla šanci přežít



Pobodaný muž mezitím ještě zvládl nastartovat a poodjet do Jateční ulice, kde ale upadl do bezvědomí a následně zemřel. Jeho auto ve velmi malé rychlosti narazilo do nákladního vozu, který zrovna jeho řidič vykládal.

Muž podle zjištění znalců zemřel zhruba do hodiny od útoku. Jeho zranění byla v takové míře fatální, že soudní znalec prohlásil, že i kdyby se totéž stalo před operačním sálem, nešlo by muže pravděpodobně zachránit. „Zranění, která poškozený utrpěl, byla smrtící a smrt nebylo možno nijak odvrátit,“ konstatoval soudní lékař Jiří Hladík. „Poškozený byl po celou dobu útoku při vědomí. Věděl, že mu jde o život, v jeho psychickém stavu bych nechtěl být,“ dodal.

Obžalovaný mlčí



Apchaidze v přípravném řízení odmítl vypovídat a mlčení se víceméně držel i před soudem. „Jsem obviněn z něčeho, co jsem nespáchal. To, co zde státní zástupkyně uvedla, zní strašně,“ prohlásil pouze a dodal: „Důkazy, které by měly být proti mně, mi nebyly představeny.“

Soudce k tomu poznamenal, že má k dispozici záznam o prostudování spisu, kterému byl přítomen obhájce i obžalovaný.

Při předkládání listinných důkazů došlo i na fotografii poškozeného, kterou ukrajinští policisté našli v Apchaidzeho telefonu. Apchaidze zpochybnil její věrohodnost, prý ji tam někdo mohl dodatečně vložit. V telefonu, který ukrajinská policie následně poslala do ČR, ale fotografie není. V přístroji však původně byla i paměťová karta, kterou ukrajinská strana nedodala.

Motiv činu zůstává zatím nejasný, vdova po zavražděném nadhodila několik možností, včetně možné osobní msty nebo souvislosti s manželovými obchodními aktivitami.