Patrik Biskup, Právo

Samosoudce Jaromír Veselý potrestal obviněného muže za týrání zvířat 18 měsíci vězení s podmíněným odkladem na 2 roky. Mašek trest přijal. „Zasloužím si ho,“ řekl Právu. S rozsudkem souhlasil i státní zástupce, takže je pravomocný.

Když jsem je tam odnášel, nebylo mi moc dobře. obžalovaný

„Společenskou škodlivost jednání obviněného zvyšuje velký počet zvířat, které vystavil ohrožení a která následně i uhynula. Jako polehčující okolnost jsem vzal v úvahu jeho doznání a také dosavadní bezúhonný život,“ dodal Veselý s tím, že uložená delší zkušební doba by měla být pro obviněného dostatečným poučením, aby se podobného jednání už nedopustil.

„Štěňata byla z vrhu dvou fen křížence, které mi hlídají dům. Byla stará asi deset dnů. Nejdřív se ozvali nějací lidé, že si je vezmou. Pak si to ale rozmysleli. Nevěděl jsem, co si s nimi mám počít. Tak jsem je odnesl na pole,“ uvedl muž. Podle svých slov neměl odvahu je sám zabít. „Když jsem je tam odnášel, nebylo mi moc dobře. Nechal jsem je tam v domnění, že uhynou a postará se o ně divoká zvěř. Myslel jsem si, že se na to nepřijde,“ prohlásil Mašek.

Psi trpěli



Překvapivě odpověděl na otázku, proč štěňata jednoduše nedal do útulku. „Myslel jsem si, že bych za to musel něco platit. Byla chyba, že jsem tam nezavolal a neinformoval se,“ uvedl. Podle vyjádření soudního znalce z oboru veterinární medicíny byli pejsci vystaveni fyziologickému stresu a utrpení v důsledku hladovění a vysílení. „Jedná se o trýznivý způsob týrání zvířat,“ napsal znalec do posudku.

Vedoucí psího útulku v Klatovech Miloslava Šeflová uvedla, že se s takovým případem bezcitnosti doposud nesetkala. „Stalo se, že někdo před dveře útulku odložil štěňata v krabici. To ještě beru. Ale nechat napospas tolik zvířat s takřka mizivou šancí na záchranu, považuji za zhovadilost,“ prohlásila Šteflová.

Václav Mašek u soudu

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Stačilo prý, kdyby dotyčný do útulku zavolal. „Dal by mi na sebe kontakt, který bych předala zájemcům o štěňata. S těmi se nyní roztrhl pytel. Štěňata mohl nechal normálně odkojit od mámy a lidé by si potom pro ně přišli,“ řekla dále šéfka útulku.

Připomněla, jak náročné bylo nalezence z pole přivést k životu. „Ze začátku jsme tomu nevěřili. Ale nakonec se to podařilo. Dnes se drobečkové mají čile k světu a už jsou všechni zamluvení,“ uzavřela Šteflová.