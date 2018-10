Majitel rybníka střílel z revolveru, prý bránil pozemek před třemi mladíky

Karvinská policie obvinila sedmačtyřicetiletého muže z Petřvaldu na Karvinsku z nebezpečného vyhrožování. Podle vyšetřovatelů se dostal v neděli do konfliktu s trojicí mladíků, kteří měli údajně v plánu vstoupit na jeho pozemek, aniž by jim to dovolil. Muž varovně střílel z revolveru. O střelbě po dětech informovala rovněž policie z Karlových Varů, kde mladík střílel po žácích na fotbalovém tréninku airsoftovou zbraní.