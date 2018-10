Adéla Jelínková, Jan Menšík, Právo

Vojík ji měl znásilnit před dvěma lety na statku, kde pravidelně pořádá své kurzy. Právo má navíc k dispozici e-maily, které vzápětí po činu Vojík své údajné oběti napsal.

Guru v textu potvrzuje její výpověď a snaží se vysvětlit své chování. Ovládá jej prý něco „silného, divokého a intuitivního“, co způsobuje jeho sexuální útoky na klientky. Nazývá to „přivtělenou bytostí“.

Zatímco se redaktoři stále zabývají historií Richarda Vojíka, aby informovali veřejnost o jeho praxi, pražská policie si nadále stojí za tím, že „případ Vojík“, kterým se na základě trestního oznámení jedné z obětí policisté zabývali, prošetřila správně. A že Vojík, podle mnohých sexuální predátor, se ničeho protizákonného nedopustil.

„Čekala jsem pomoc“



Zmíněná další žena, která Právu svou údajnou zkušenost s Vojíkem popsala, vycestovala před dvěma roky na jeho víkendový kurz, který se týkal sebepoznávání a těla. Cvičení se konalo na Váňově statku u Pelhřimova, kde Vojík spolu s Denisou Říha Palečkovou, svou obchodní partnerkou, která terapeutovo chování údajně léta „kryje“, pořádají kurzy dodnes.

„Byla jsem čerstvě po nejnáročnějším rozchodu a přemýšlela, co dál. Dívala jsem se na videa od Richarda i dalších lidí, se kterými spolupracuje. Myslela jsem si, že mi ten kurz v mé situaci může velmi pomoct,“ popsala Právu své prvotní rozhodnutí pro návštěvu Vojíkova cvičení mladá žena. Na statek vyjela sama.

„Jeden večer jsme šli do baru a Richard tam přišel za mnou. Bavili jsme se obecně o tom, jak muži vnímají a chápou ženy. Řekl mi, že mi to vysvětlí, že mám jít s ním, že mi udělá masáž. Byli jsme sami v nějaké místnosti, o které jsem ani nevěděla, že tam je,“ pokračovala žena s tím, že Vojíkovi absolutně důvěřovala. Byl pro ni tím nejpovolanějším.

„Brala jsem ho jako gurua, odborníka na ženy, na všechno. Byla jsem svlečená, protože tantrická masáž takto probíhá, a najednou byl ve mně. Byla jsem překvapená, absolutně jsem to nečekala. Potom, co skončil, jsem navíc zjistila, že to dělal bez ochrany (stejně jako v případě první svědkyně – pozn. red.),“ vyprávěla žena.

Když piju, jedu v jiném módu. Je to velmi silné, intuitivní a divoké Richard Vojík

Potom, co Vojík skončil, údajně prohlásil: „Já jsem vás takto hnusně oprcal. Jste můj typ, po kterém jdu. Příště to už bude opravdová masáž.“ Podle ženy ji Vojík svým chováním naprosto šokoval.

Krátce po kurzu žena Vojíka kontaktovala. Ten se jí po e-mailu omluvil a snažil se vysvětlit, proč ji zneužil. Redakce má e-maily dosvědčující Vojíkovy činy k dispozici. Terapeut se snažil obhajovat tím, že byl v době činu opilý. To ale žena vyvrací s tím, že si byl dle ní naprosto vědom toho, co dělá, druhý den s ní prý navíc o celé věci opětovně komunikoval.

Opilý údajně Vojík nebyl ani v roce 2014, kdy měl pomocí dechového cvičení znásilnit další ženu, jejíž výpověď Právo otisklo minulý týden.

„Když piju, jedu v jiném módu. Je to velmi silné, intuitivní a divoké!!! Nekompromisní a nedá se mi nijak odporovat. A co vím, je to takové vždy a má to velký dopad. Proto normálně nepiju, a tím toho divokého zkrotím,“ popisoval například v e-mailu Vojík.

Podle něj ho v situaci, kdy bez souhlasu souložil s klientkou, ovládla jakási „přivtělená temná bytost“.

„Někteří lidé bohužel mívají skrz svoji lektorskou autoritu tendenci ji zneužít pro svůj osobní prožitek Lilii Khousnoutdinová, partnerka Karla Janečka

„Co se mi stalo s tebou, je, že jsem zažil to samé. Několik sklenek pití, přesně se stalo to cvaknutí a najednou jsem jako by ze strany sledoval, jak ta divoká část ti něco říká asi o masáži, a pak už jsem tě jenom svlékal... a zbytek znáš. Cítím se teď velmi špatně, protože jsem se zachoval neprofesionálně,“ psal Vojík.

To, že ho žena s jeho činem opakovaně konfrontovala, mu prý pomohlo k tomu, aby se sám „dal dohromady“.

„Nerozumím tomu, proč musím pořád nejdřív někoho zranit, abych pochopil, že se mám změnit. Na kurzech teď nechodím pít s účastníky a plně se soustředím na vedení semináře. Pomáhá mi v tom přítel, který celou kauzu zná. Je moje poslední záchranná brzda, aby se něco podobného nestalo,“ dušoval se Vojík.

Věděla o tom i partnerka miliardáře Janečka



E-mail s omluvou přeposlal Vojík zároveň své přítelkyni a terapeutce zaměřující se na takzvané „ženské kruhy“, Lilii Khousnoutdinové. Jde o neoficiální manželku a matku dítěte českého miliardáře Karla Janečka.

O Vojíkově počínání, jak vyplývá z e-mailu, žena věděla. Policii nekontaktovala. „Snažila jsem se ho velmi podpořit v tom, aby šel s nimi (s oběťmi – pozn. red.), pokud se tam opravdu něco stalo, a aby se přiznal a našel způsob, jak se napravit. Chtěla jsem, aby našel způsob, jak se omluvit a pokusit se napravit cokoliv, co udělal. Více lidí se ho v tom snažilo podpořit,“ řekla Právu Janečkova manželka.

Žena prověřovaného sama aktivně a opakovaně vyhledávala a dobrovolně s ním měla pohlavní styk před dalšími lidmi mluvčí pražské policie Jan Daněk

Vojíka by definovala jako někoho, kdo zneužívá svého postavení. „Někteří lidé bohužel mívají skrz svoji lektorskou autoritu tendenci ji zneužít pro svůj osobní prožitek. A věřím, že toto je podobná situace, a myslím si, že je naprosto vhodné to takto pojmenovat,“ sdělila žena, která se prezentuje jako někdo, kdo chce přispět „k většímu bezpečí žen“.

Podle policie byl sex dobrovolný



Když na Vojíka jedna z žen podala trestní oznámení za znásilnění, policisté případ uzavřeli s tím, že k pohlavnímu styku došlo ze strany oznamovatelky „dobrovolně“. „Ta prověřovaného sama aktivně a opakovaně vyhledávala a dobrovolně s ním měla pohlavní styk před dalšími lidmi,“ uvedl Právu mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Svědkyně a zároveň bývalá Vojíkova asistentka, která se snažila na policii proti němu vypovídat, ale nebylo jí to dle jejích slov umožněno, nicméně razantně, stejně jako údajná oběť, popřela, že by k něčemu podobnému docházelo.

„Nikdy jsem si žádného vztahu nebo intimností mezi nimi nevšimla. Tenkrát, když se to odehrálo, to rozhodně nevypadalo, že by klientka měla chuť na sex,“ sdělila Právu žena. Údajná oběť Vojíka skutečně vyhledávala – ale pouze jako svého učitele a terapeuta, ke kterému měla plnou důvěru.

Podle policistů je rovněž tvrzení o nekontaktnosti vyšetřujícího kriminalisty „účelové“.

„Několikrát jsem tomu policistovi volala, nikdy se neozval zpět. Následně jsem mu proto napsala e-mail, ve kterém jsem mu popsala, o co jde s tím, že mě může kontaktovat na přiložené číslo. Nikdy se neozval,“ řekla nevyslechnutá svědkyně.