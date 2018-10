ape, Právo

Kout byl obžalován z výtržnictví i v dalším případě, kdy měl o dva dny později opět střílet do vzduchu a přímo v táboře měl mít slovní konflikt s jedním z účastníků. Tento skutek ale podle soudu nebyl trestným činem, proto ho postoupí k řešení městskému úřadu. Rozsudek zatím není pravomocný, obžalovaný i státní zástupkyně si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

Výtržnost se měla stát na začátku srpna roku 2016 v Jiřetíně pod Jedlovou, kde byl na táboře romský pěvecký sbor. Podle účastníků tábora měl Kout střílet do vzduchu a romským dětem měl rasisticky nadávat.

„Děti byly pochopitelně bujaré, takže výskaly, samotné proběhnutí kolem sousedova domu ovšem trvalo asi minutu. Ten pán na ně ovšem vylítl a začal na ně pokřikovat: 'Vy černý cigáni, běžte do ...', a podobná hesla. Pak vystřelil do vzduchu,“ uvedla již dříve pro server Romea vedoucí romského sboru Ida Kelarová. Koutovy výroky zkoumal i znalec, podle něj ale o rasismus nešlo.

Prý cvičil psa



Kout svou vinu popírá, do vzduchu prý střílel plynovou pistolí, když cvičil psa. Na táboře byly prý stálé problémy s hlukem, na což si Koutova rodina stěžovala. Potvrdila to i řada místních svědků. Za své chování se Kout před soudem omluvil. „Nejde o to, jestli tam byli Romové, v tom tlaku bych to řešil asi stejně,“ uvedl Kout.

Že problémy s hlukem nebyly pro okolo žijící občany nic příjemného, uznal i soudce Miloš Řízek. Výhrůžky a nadávání dětem na veřejném místě už ale podle něj bylo přečinem. „Chování obžalovaného už bylo za pověstnou hranou,“ řekl soudce Řízek.

Koutovi hrozilo až dvouleté vězení, podle soudu není ale důvod ukládat přísnější trest. Krom trestu soud nechal propadnout i plynovou pistoli.