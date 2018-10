Adéla Jelínková, Jan Menšík, Právo

Podle některých jeho studentek, klientek a známých je ale guru Richard, jak jej přívrženci označují, především nebezpečný sexuální predátor, který využívá slabosti klientek k tomu, aby sám sebe sexuálně uspokojil.

Redaktoři Práva po tři měsíce komunikovali s desítkami osob z jak české, tak zahraniční tantrické komunity, aby o Vojíkovi a jeho kontroverzní praxi získali co nejširší a nejucelenější obraz.

Právo získalo přímé svědectví Vojíkovy údajné oběti, která tvrdí, že ji guru během sezení znásilnil. O znásilnění z Vojíkovy strany hovoří i další ženy.

Není k zastižení



Přestože se případem před nedávnem zabývali policisté z Prahy 3, potom, co jedna z žen na Vojíka podala trestní oznámení, případ odložili s tím, že se nejedná o trestný čin ani přestupek. Redaktoři nicméně hovořili se svědkem, který tvrdí, že ačkoliv chtěl v případu proti Vojíkovi vypovídat, nebylo mu to umožněno.

Sám Vojík, který má titul inženýra chemie, nařčení ze znásilnění odmítá. Schůzce s redaktory se vyhýbal – ti ho nezastihli ani v místě bydliště. Na otázky zaslané e-mailem či sms neodpovídal, přičemž svou reakci neustále odsouval.

Richard Vojík

Žena, která redaktorům popsala údajný Vojíkův sexuální útok, navštěvovala jeho kurzy tantrických masáží a intimity zhruba rok předtím, než mělo dojít k samotnému znásilnění. To se mělo odehrát před čtyřmi roky v salónu na pražských Vinohradech, který Vojík ovládá spolu se svou obchodní (dříve i životní) partnerkou Denisou Říha Palečkovou.

Dvojice si vybudovala silnou pozici na českém trhu: z tantry vytvořila výnosný byznys, kdy si za jednoho účastníka jejich hojně navštěvovaných desetidenních kurzů účtují až desetitisíce korun.

Když jsem kontaktovala policistu, který případ vyšetřoval, nikdy se mi neozval Vojíkova asistentka

„Manžel vážně onemocněl, měla jsem problémy v práci, nevěděla jsem co dělat. Chtěla jsem mluvit s Richardem, on je považován za toho nejlepšího, považovala jsem ho za odborníka,“ popsala důvod soukromého sezení s Vojíkem žena, která jeho kurzy navštěvovala proto, aby se zbavila traumat z minulosti. Poté ale sezení nabralo nečekaný směr.

„Začal říkat, že si s některými ženami vyměňuje energii sexem. Mluvil o posvátném sexu, ty ženy nazývá posvátnými děvkami. Pak mě chytil za ruce a řekl ‚povídej‘. Pak si jen vzpomínám, že mě položil na lehátko. Probrala jsem se svlečená a ve chvíli, kdy byl ve mně a souložil. Nechápala jsem, co se to děje. Když končil, zeptal se, jestli beru prášky. Uvědomila jsem si, že nemá ani ochranu,“ vypověděla redaktorům žena, jež pracuje jako fyzioterapeutka.

Kurzy, které vede Vojík spolu s Palečkovou, pracují s lidskou sexualitou a využívají technik uvolňování těla a mysli, mezi které patří i práce s dechem. Výsledkem může být stav jakéhosi transu, kterého Vojík v případě některých žen údajně využívá. Na podobném principu, tedy s použitím hloubkového dýchání, ženy zneužíval například mediálně známý Guru Jára, zakladatel české esoterické školy Poetrie. Ten za znásilnění dostal pět a půl roku.

Výpověď údajné Vojíkovy oběti potvrzuje i jeho bývalá asistentka, která v době činu v daném salónu pracovala. „Byla jsem v salónu, když klientka přišla. Byla ve stavu, kdy do ní ťuknete a ona se rozsype. Nevypadala, že by měla chuť na sex. Potom jsem ale za dveřmi slyšela Richarda a došlo mi, že dochází k souloži. Hekal, vzdychal, slyšela jsem pohyby stolu. Probíhalo to dlouho. Pak vyšel, nabitý energií, šel se osprchovat,“ vypověděla asistentka.

„Došlo mi, že to nejspíš dělal bez jejího souhlasu. Následně jsem se ptala některých dalších jeho klientek, jestli na ně Richard něco ‚nezkoušel‘. Některé řekly, že ano. Když jsem kontaktovala policistu, který případ vyšetřoval, nikdy se mi neozval,“ pokračovala žena.

Americký zakladatel se distancoval



Vojík (společně s Říha Palečkovou) se tantrickému umění, konkrétně sexuologické práci s tělem (Sexuological Bodywork) učil od světově uznávaného zakladatele tohoto směru, Američana Josepha Kramera. Ten se ale nedávno od dua distancoval. V průběhu posledních dvou let jej totiž kontaktovalo na osm žen, které si stěžovaly na Vojíkovo nevhodné chování. Poslední žena mu do USA napsala v dubnu tohoto roku.

„Tři použily slovo znásilnění, aby popsaly to, co jim Richard udělal. Dvě to nazvaly pohlavním stykem bez souhlasu, což je definice znásilnění. Tři další ženy mluvily o sexuálních útocích ze strany Richarda Vojíka,“ sdělil na dotaz Práva Kramer.

Ženy prý ihned odkazoval na českou policii. „Dvě ženy uvedly, že ohledně znásilnění kontaktovaly Denisu Palečkovou, ta ale údajně nikdy nereagovala. Jsem ohromen, že tito dva lidé v Česku stále učí,“ napsal Právu Kramer.

Redakce oslovila i Palečkovou, nicméně neúspěšně. Na dotazy nereagovala.