Pavel Jaňurek, Právo

K nehodě došlo na sjezdu z Pražského okruhu do ulice Do Horoměřic. Řidič jednoho z vozů, jedoucí směrem k Lipské ulici, dostal podle prvotních informací smyk a přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem.

Na místo vyjeli hasiči, policisté i záchranáři. Ulice Do Horoměřic musela být obousměrně uzavřena a kolony se tvořily také na Pražském okruhu.

„Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. V jednom z vozů byl zraněn dospělý muž, který utrpěl zhmožděniny zápěstí. Spolu s ním byly zraněny dvě děti, chlapec ve věku 9 let utrpěl zhmožděniny hrudníku, dívka ve věku 12 let pak úraz hlavy a nohy. Všichni byli při vědomí a byli převezeni do motolské nemocnice. Ve druhém voze byl zraněn šestačtyřicetiletý muž, který utrpěl pohmožděniny hrudníku a úraz hlavy. Záchranáři ho po nehodě převezli do Ústřední vojenské nemocnice,” řekla Novinkám mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Hasiči zasypali uniklé provozní kapaliny sorbentem a pomocí navijáku odtáhli jedno z vozidel, aby zprůjezdnili silnici. Příčinu nehody vyšetřuje policie.