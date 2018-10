Radim Vaculík, Právo

„Mohu potvrdit, že vyšetřování případu již bylo ukončeno a zdejší státní zastupitelství obdrželo návrh policie na podání obžaloby na šest cizinců. O případné obžalobě bychom měli rozhodnout do dvou týdnů,“ řekl ve středu Právu šéf žalobců z Prahy 1 Jan Lelek.

Podle mluvčího pražské policie Jana Daňka hrozí cizincům ve věku od 20 do 24 let dva roky až deset let vězení. „U jednoho z mužů byl navíc podán návrh na obžalobu i z trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu,“ doplnil Daněk.

Policejní eskorta přivádí na jednání soudu mladé Alžířany, kteří jsou obviněni ze znásilnění irské turistky.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Tři ze šesti obviněných si na hlavní líčení počkají podle všeho ve vazbě, kde sedí již od dubna. Nejmladšího z cizinců propustil pražský městský soud koncem srpna na svobodu výměnou za kauci 600 tisíc korun. Toho jediného navíc poškozená údajně nepoznala. [celá zpráva]

Další cizinec se dostal z vazby pár dnů po něm a o propuštění třetího rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1 minulý týden, sdělila Právu jeho mluvčí Dana Šindelářová. Tento cizinec však zatím za mřížemi zůstává, protože si žalobkyně podala stížnost, o které rozhodne nadřízený městský soud.

Z klubu odcházeli opilí



Osudná událost se odehrála na Velikonoční pondělí v brzkých ranních hodinách. Turistka z Irska, povoláním učitelka, přiletěla se svými pěti známými do Prahy v neděli pozdě večer. Poté, co se ubytovali v hotelu v centru města, zamířili do blízkého nočního klubu. Tam Irka poznala dva mladé Alžířany, přičemž jeden se jí prý líbil. Dali se podle jejích slov ze včerejšího výslechu do řeči, pili alkohol a také se líbali. [celá zpráva]

Z klubu všichni podle jejích slov odcházeli zhruba v 5:30 opilí. Poté cizinka s přáteli chtěla jít do svého apartmánu, kam pozvala i nově poznaného Alžířana (22). Ten ale odmítl a nabídl jí nocleh u sebe na pokoji v apartmá v jiném hotelu. Žena podle svých slov souhlasila a to, že stráví noc u cizince, oznámila i svým známým. „Líbil se mi. Chtěla jsem s ním spát,“ sdělila poškozená později policii.

S Alžířanem tedy podle svých slov odešla do pokoje v hotelu v Náprstkově ulici, kde s ním měla dobrovolný pohlavní styk. Pak se ale celá situace zásadně změnila.

Policejní eskorta přivádí 4. dubna 2018 na jednání soudu mladé Alžířany, kteří jsou obviněni ze znásilnění irské turistky.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Poškozená nechtěla v souloži pokračovat, řekla mu to anglicky. On ale začal být hrubý, agresivní, nereagoval na odmítnutí a dále v souloži pokračoval,“ tvrdí v obvinění pražští kriminalisté. Muž prý poškozenou zalehl svým tělem, ona se mu pokusila vzepřít a po chvíli ho nakonec odkopla z postele na zem. „Začal být velice násilný a já jsem se s ním poprala,“ popsala vyšetřovatelům Irka.

Alžířan se údajně rozzlobil a odešel z místnosti. Žena začala sbírat své oblečení a pomalu se oblékat. „On se poté vrátil a jeho přátelé mě začali znásilňovat,“ nastínila žena další děsivé chvíle v hotelovém pokoji. Mladík si do něj podle obvinění přivedl dalších pět svých přátel, s nimiž cestoval po evropských zemích.

Do Prahy přijeli autobusem z Amsterdamu 31. března. Pětice z nich jsou studenti vysokých škol z dobře situovaných alžírských rodin, pouze hlavní podezřelý, tedy muž, který s Irkou skončil na pokoji jako první, pracuje na letišti v Paříži.

Zásahová jednotka



Šestice Alžířanů se tedy objevila v pokoji a podle policie ženu začala svlékat. Plakala a prosila je, aby to nedělali, ale jeden z nich ji odstrčil a násilně si ji vzal. Žena policistům řekla, že se bála bránit a zavřela raději oči. „Cítila jsem, jak se na mně vyměňují… Moc jsem se bála. Byla jsem vyděšená, cítila jsem se odporně, jako že jsem hloupá, hrozně naštvaně… Myslela jsem si, že mě zabijí,“ přiblížila kriminalistům svůj strach o život poškozená cizinka.

Míní, že ji postupně znásilnilo všech šest mužů, ale nedívala se na ně. Byla sice opilá, ale vše si podle svých slov pamatuje. Jakmile s ní všichni podezřelí skončili, odešli z pokoje, ale jeden se údajně vrátil a ženu začal znásilňovat znovu. Pak ale do místnosti vešel Alžířan, s nímž původně na hotel odešla, a vše ustalo. Mohla se pak obléci a on ji kolem sedmé hodiny ranní doprovodil na recepci hotelu a nechal zavolat taxi. Pak šel zpět do apartmá.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Policie přivádí šest obviněných cizinců k soudu

Žena ale nahlásila recepční, že byla znásilněna. Na místo přijela policejní hlídka, kterou prý ale Alžířané odmítli vpustit do apartmá, takže policisté zavolali zásahovou jednotku. Ta se pak dovnitř dostala pomocí beranidla. Podezřelí skončili v poutech v cele, žena na vyšetření. To sice neodhalilo žádná vnější ani vnitřní zranění, vše ale ujasní následné výsledky odběru DNA a biologických stop.

Všichni unisono jakékoli znásilnění popřeli, pouze dva z nich připustili, že s poškozenou souložili, ale vše prý bylo dobrovolné. Připustili, že byli oni i Irka hodně opilí. „Ztratil nad sebou kontrolu. Ale i tak neudělal nic špatného, jelikož žena k němu přišla dobrovolně,“ popsala policie výpověď hlavního podezřelého. Ten uvedl, že měl s cizinkou dobrovolný sex, ale pak prý začala být hysterická a křičela. Neměl na ni náladu, a tak z pokoje odešel. Nakonec ale policistům přiznal, že po jedné souloži žena začala křičet „ne“.

Na otázku, proč podle něj byla hysterická, odpověděl, že nejspíš byla pod vlivem drog. Žena ale podobná nařčení odmítla, přiznala pouze požití většího množství alkoholu, a to prý pěti až šesti piv a ještě dříve na letišti asi tří cidrů.