pab, Právo

Podle informací Práva právě na základě znaleckého posudku psychiatrů a psychologů nyní žalobkyně zastavila jeho trestní stíhání pro přečiny ohrožování výchovy dítěte a zneužití dítěte k výrobě pornografie. Hrozily mu přitom až tři roky vězení.

Případ se stal loni v říjnu. Hoch se hájil tím, že mu dívka poslala video sama. Nejprve ho prý poslal jednomu spolužákovi, aby se pochlubil, jakou má holku. Když jejich vztah skončil, poslal video dalším dětem údajně z pomsty.

Rozumově pozadu

„Obviněný nedosáhl v době spáchání činu takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost a ovládat své jednání,“ napsali znalci do posudku. Podle nich je hoch rozumově na úrovni desetiletého dítěte.

Kriminalistům vše oznámila matka dívky poté, co ji kontaktovala třídní učitelka s tím, že po škole koluje „hanbatá“ videonahrávka s její dcerou. Dívka přiznala, že si v době, kdy s hochem chodila, vyměnili několik intimních fotografií. Pak ji prý požádal, aby si natočila masturbaci a video mu poslala. Když se pak rozešli, rozeslal ho dalším dětem ze školy.

Zrazená důvěra je vážná věc



Podle osloveného psychologa se dívka po zveřejnění videa musela cítit velmi špatně.

„Nahrávku jistě vnímala jako něco, co bylo určené jen pro jejího chlapce. Brala to jako akt důvěry. O to větší šok musela zažít, když se video objevilo mezi ostatními,“ reagoval na případ plzeňský psycholog a soudní znalec Karel Bröckl.

Upozornil, že u některých dívek může takové zklamání a zesměšnění vést až k sebevraždě. Podle jeho zkušeností by podobné veřejné zostuzení nedokázalo přejít více než 90 procent dívek.