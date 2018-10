bad, Novinky

Za vraždu může v případě uznání viny Lukjanovs strávit až osmnáct let ve vězení, Maslaks, který je obžalovaný z vraždy s rozmyslem či po předchozím uvážení, i o dva roky déle.

Lukjanovs podle obžaloby v březnu v autobuse pražské MHD poblíž Barrandovského mostu vyprovokoval hádku s 51letým mužem. Rozepře postupně gradovala, muž se snažil Lukjanovse přesvědčit, aby na něj nesahal a nechal ho být. Nakonec měl na Lukjanovse vytáhnout plynový revolver.

Nato Lukjanovs vstal a začala tahanice o zbraň, během které vyšla rána směrem k podlaze autobusu. Lukjanovs zasadil během rvačky nejméně dvanáct silných úderů pěstí do hlavy, kterou měl muž částečně opřenou o okénko autobusu.

Městský soud v Praze začal řešit kauzu Olegse Lukjanovse (druhý zprava) a Antonse Maslakse (vpravo), kteří podle obžaloby zmlátili letos v březnu spolucestujícího.

FOTO: ČTK

Mezitím ze střední části autobusu přiběhl podle žalobce Maslaks, který na muže dvakrát šlápl, „aby se nebránil“. Lukjanovs pak napadenému vytrhl revolver z ruky a Maslaks muže třikrát praštil do hlavy loktem a zvysoka si na něj sedl. Oba obžalovaní v útoku pokračovali, i když je cestující, kterých v tu dobu bylo v autobuse skoro dvacet, prosili, aby přestali.

Když k tomu nakonec došlo, vystoupili z autobusu, napadeného muže tam bez zájmu nechali a odešli.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Napadení střelce v autobusu

Útočníci podle spisu muži způsobili mimo jiné krvácení do mozku, kvůli kterému se neprobral z bezvědomí. Nakonec o čtyři měsíce později v nemocnici zemřel.

Obžalovaní: Šlo o obranu



Podle obžalovaných ale šlo pouze o obranu a hádku vyprovokoval poškozený. Muž podle Lukjanovse nadával dvěma spolucestujícím ženám. Jedna z nich mu údajně vytýkala, že prohrál tisíc korun. „On jí řekl: ‚Drž hubu!‘. Otočil jsem se a snažil jsem se mu říct česky, že takhle se k ženě nechová, že to není hezký,“ řekl soudu Lukjanovs.

Muž pak prý začal nadávat jemu do „zasraných Ukrajinců“. Řekl jsem mu: ‚Prosím vás, pane, já nejsem z Ukrajiny, já jsem z Lotyšska‘. On se otočil a řekl, že je to jedno,“ popsal Lukjanovs. Muži pak prý jemně položil ruku na rameno a řekl mu, ať se nezlobí a uklidní se. Muž mu prý odvětil, ať na něj nesahá.

Lukjanovs pak prý seděl a koukal z okna, když najednou dostal silnou ránu do hlavy. Když se rozhlédl, viděl muže, jak míří revolverem.

„Odehrálo se to strašně rychle, snažil jsem se mu ruku s pistolí namířit na podlahu, a ne na lidi. Když mířil pistolí, tak naproti seděly tři děti. Viděl jsem strach v jejich očích,“ pokračoval Lukjanovs. Poté vyšel výstřel a Lukjanovsovi se podařilo muži zbraň vykroutit.

„Nikomu jsem nic neudělal, jenom jsem mu chtěl vzít zbraň, aby nikomu nic neudělal. Omlouvám se, ale bránil jsem svůj život a děti. Budu se za něj celý život modlit,“ uzavřel Lukjanovs s tím, že nechápe, že má jít do vězení za to, že opilému člověku vzal pistoli.

Pozůstalí žádají přes dva milióny



Podobně vypověděl i Maslaks, který konflikt prý zaregistroval až poté, co padl výstřel. „Slyšel jsem zvuky, jak kdyby někdo měl zbraň a střílel. Šel jsem tam, viděl jsem Olega, že je zakrvácený a snažil se mu (poškozenému) odebrat zbraň,“ řekl Maslaks, který připustil, že muže udeřil, i když už neměl zbraň, prý patrně ze strachu.

„Chci se omluvit příbuzným za to, co se stalo, neměl jsem žádný úmysl někoho zabít, ale nevěděl jsem, jak v ten moment postupovat,“ omlouval se Maslaks pozůstalým.

Ti požadují po obžalovaných celkem 2,2 miliónu korun jako nemajetkovou újmu. Soud bude pokračovat výslechem svědků a soudních znalců.