ČTK

Neštěstí se stalo v pátek odpoledne. Podle mluvčího olomoucké fakultní nemocnice Adama Fritschera byla dívenka tento týden v pondělí propuštěna.

"Poranění bylo mnohočetné, na více částech těla, ale nejednalo se o závažné zranění. Došlo k podrápání pacienta," řekl deníku Adam Fritscher s tím, že lékaři rány vyčistili a zašili.

Podle informací deníku byla dívenka v zooparku s rodiči a u pumy se zastavili. Dítě si chtělo šelmu pohladit, a než rodiče stačili zareagovat a dítě odstrčit, zvíře se na holčičku vrhlo a poškrábalo ji, informuje deník.

Sanitka poté zraněné dítě odvezla do jesenické nemocnice a odtud v noci na sobotu do olomoucké fakultní nemocnice. Majitel faunaparku Petr Augustýn odmítl, že by podcenil bezpečnost návštěvníků, dodal deník.