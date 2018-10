Jan Švábek, Právo

Obhájkyně s obžalovaným i státní zástupce Martin Bílý si ponechali lhůtu pro odvolání.

Podle Bílého nebylo prokázáno, že by obžalovaný Terezu H. osobně znal. “Pro obžalovaného shledávám polehčující okolnost spočívající v doznání. Také mu svědčí projevená lítost a částečná sebereflexe. Polehčující okolností je i nedostatečná zkušenost a posudky znalců z oblasti psychiatrie,“ uvedl Bílý.

Dále podotkl, že Ivanov nemá tendence agresivního jednání ani ve stresových situacích. Naopak obžalovanému přitěžuje, že vše naplánoval. Situaci mu neusnadňují ani předchozí krádeže a vloupání. „Je namístě, aby se v jeho případě uplatnila plně trestní složka trestního práva, aby si obžalovaný uvědomil význam a důsledky této činnosti a aby se vyvaroval takového jednání v budoucnosti. Navrhuji trest odnětí svobody pro dobu pěti roků a zařazení do věznice s ostrahou,“ uvedl Bílý. Zároveň vznesl požadavek na vyhoštění Ivanova z České republiky po dobu osmi let.

Obhájkyně Ivanova uvedla, že se nejedná o vážně míněné výhrůžky. „Obžalovaný nemá přístup k prostředkům, aby hrozby mohl naplnit,“ uvedla obhájkyně a navrhla podmíněný trest.

Bulhar Nikolay Ivanov, jenž hrozil Pákistánu teroristickými útoky.

FOTO: Jan Švábek, Právo

Podle obžaloby cizinec žijící v Plzni zaslal výhružnou informaci ve dnech 22. a 23. ledna do pákistánské televize Samaa TV a také do deníku Daily Pakistan.

„Pozor, pokud Pákistán do 48 hodin nepropustí Terezu a neposadí ji do letadla do ČR, stanou se teroristické útoky v Pákistánu. Pokud mi nezavolá, že byla propuštěna, slibuji odplatu,“ stálo ve výhrůžce, kterou vzápětí deník zveřejnil na svých internetových stránkách.

Obžalovaný: Jednal jsem impulsivně

Bulhar prý nechtěl nic takového udělat. Jinak by prý e-maily naivně neposílal ze svého mobilu. Údajně neabsolvoval žádný výcvik, nezná teroristy a nestřílel ani ze vzduchovky.

„Bylo to impulsivní jednání, myslel jsem si, že tomu nikdo věřit nebude,“ tvrdil muž. S Terezou H. se údajně seznámil na internetu. Sešli se podle něj třikrát, jednou spolu prý spali.

„Chtěl jsem, aby Tereza byla souzena v Čechách a zde si také odseděla trest. Sledoval jsem tím i to, aby se se mnou spojili ti lidé, kteří Terezu přinutili pašovat drogy. Chtěl jsem vědět, co je to za lidi a proč to udělali, a hlavně, aby byli potrestáni,“ dodal cizinec.

Vypovídal odlišně

Původně přitom Ivanov tvrdil, že se za něho někdo vydával a výhrůžky poslal pod jeho jménem. Později se však přiznal. Že Bulhar není nebezpečný, potvrdili psychiatři.

Nikolaj je velmi jednoduchý, hloupý, jedná impulsivně a neřeší důsledky. svědek policista

„Nemá potřebné schopnosti pro přípravu, plánování a realizaci takového činu, jako jsou proklamované teroristické útoky na území Pákistánu,“ uvádějí znalci v posudku. Podle nich měl mladík pouze potřebu prezentovat svůj vztah k mediálně známé osobě.

„Není osobou s bojovými sklony, nemá tendence ani dispozici k agresivnímu chování. Jeho intelekt je podprůměrný,“ dodávají psychiatři.

Sháněl pistoli

Podle státního zástupce ale Ivanovovy výhrůžky mířily proti nejzákladnějším hodnotám společnosti a proti lidskému životu. „Obviněný jednal tak, aby tyto výhrůžky byly v Pákistánu publikovány, měly dopad na společnost a vyvolaly v ní strach. Tím chtěl působit na orgány veřejné moci či vládu Pákistánu, aby byla Tereza H. propuštěna,“ stojí v obžalobě.

Státní zástupce také poukázal na údaje z historie internetového prohlížeče v mobilním telefonu obviněného, kde mimo jiného byly zadány do vyhledávače stránky s nabídkou prodeje samonabíjecích pistolí. Upozornil i na to, že mladík měl stejný výhrůžný text přeložený i do arabštiny, zjevně v úmyslu ho poslat na pákistánskou policii v Láhauru.

„Obviněný nejednal impulsivně, přípravě odeslání výhružných zpráv a zjišťování informací věnoval téměř 24 hodin. Měl tak dostatečný časový prostor domyslet důsledky svého jednání a upustit od něj,“ uzavřel žalobce.

Soud v úterý přečetl výpovědi lidí z Ivanovova okolí. Bulharský policejní inspektor, který jej vyšetřoval kvůli krádežím, ho popsal jako naivního zlodějíčka. „Nikolay je velmi jednoduchý, hloupý, jedná impulsivně a neřeší důsledky. Vím, že kouří marihuanu, ale nemá rád zbraně. Papírově je veden jako křesťan, ve skutečnosti je ateista. Pokud něco udělal, bylo to z hlouposti,“ uvedl policista.