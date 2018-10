Zloděj z Jablonecka se na útěku před policií brodil řekou po pás ve vodě

Policisté z Jablonce nad Nisou a Semil zažili před pár dny náročnou honičku s recidivistou, kterého přišli zatknout do Tanvaldu. Jednatřicetiletý muž před nimi vlezl do řeky a brodil se náhonem k elektrárně. Policisté muže podezírají z několika desítek vloupání do různých objektů, soudy ho trestaly již v minulosti.