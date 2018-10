Obžaloba: Rus a Gruzínec pobodali v Praze muže, ten pak v autě havaroval

Řidič auta, které loni v pražských Holešovicích narazilo do nákladního vozu, byl zavražděn. Tvrdí to obžaloba, kterou začne v listopadu projednávat soud. Na lavici obžalovaných usedne Gruzínec, jenž vraždu podle kriminalistů spáchal společně s odděleně stíhaným Rusem. Oběma mužům hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.