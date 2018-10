ok, jap, Novinky

„Odborníci herpetologové v domě nainstalovali tepelné zářiče, kterými chtějí nalákat zmizelého hada na teplo. Následně dům opustili a budou jej kontrolovat. Pro dnešek tím opatření končí. Pětice obyvatel včetně mladistvého se v domě prozatím zdržovat nebude,“ řekl Novinkám mluvčí policie Jan Rybanský.

Podle něj odborníci nepředpokládají, že teplomilný plaz dům opustil, protože venku je chladno. Najít se ho však dosud nepodařilo.

„Těžko říci, jak dlouho had přežije. Nečekal bych, že poleze do zimy, spíš bude hledat teplé místo v domě. Pokud se dostane ven, je schopen i tam najít teplé místo, například pod černou geotextilií a přečkat noční chlad. Dnešní teploty nejsou ideální, ale ani nejsou kritické. Čekal bych, že had může vydržet i více dnů, pokud najde vhodný úkryt, byť jde o tropický druh,“ okomentoval šance mamby na přežití zoolog Pavel Moucha ze ZOO Dvůr Králové.

Mamba, která majitelce utekla.

FOTO: Policie ČR

Policisté vyjeli do ulice V Bokách I v úterý po osmé hodině večer. Následně začali prověřovat i předcházející událost, kdy byla z domu odvezena 30letá žena s podezřením na uštknutí. „Ta byla podle prvotních informací zároveň chovatelkou tohoto hada,” konstatoval mluvčí bez dalších podrobností. Okolnosti případu policisté vyšetřují.

Podle pražské Městské veterinární správy neměla majitelka případný chov schválený. Městská veterinární správa proto podá podnět příslušné obci s rozšířenou působností pro porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. ČTK to sdělil Petr Majer z tiskového oddělení Státní veterinární správy.

Video

Rozhovor s mluvčím policie. Zdroj: Novinky

Záchranná služba přitom v domě zasahovala již v pondělí večer, kdy byla přivolána k ženě v bezvědomí. „Záchranáři ženu resuscitovali a následně byla převezena do motolské nemocnice. Případ jsme měli předaný jako akutní případ se zástavou,“ řekla mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Nemocnice v Motole předala pacientku do Všeobecné fakultní nemocnice, protože ta má antisérum. „To bylo pacientce podáno. Nyní je v umělém spánku a čekáme, až antisérum zabere,” řekl mluvčí VFN Filip Brož České televizi. Antisérum by podle něj mělo zabrat buď k večeru nebo v noci.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: V domě v Hlubočepech hledali strážníci a policisté jedovatého hada

Mamba žije v Africe, je to rychlý a útočný had. Mamba zelená loví v korunách stromů, mamba černá žije spíš v travnatých a křovinatých oblastech. Je považována za jednoho z nejrychlejších hadů. Jed mamby černé působí rychleji a antisérum proti němu nebývá běžně dostupné. Jed mamby zelené účinkuje přibližně po dvou hodinách.