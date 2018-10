Petr Kozelka, Právo

Ke konfliktu došlo v brněnské městské části Obřany. Otáhalovi se tam nelíbil manévr jiného řidiče, proto jej podle verdiktu zablokoval, vyskočil z auta a namířil si to ke svému „protivníkovi“, jehož vyzýval, aby vylezl z auta ven. Ten se místo toho v autě zamkl.

„Obžalovaný pak začal tlouci rukou do střechy auta a kopat do předních dveří, když pak poškozený ujížděl, kopl mu do pátých dveří takovou silou, že způsobil na autě škodu přes 50 tisíc korun,“ stálo v obžalobě.

Obžalovaný má sklony reagovat nepřiměřeně na stresové situace v provozu. soudce

Sám Otáhal nepopíral, že byl jednáním druhého řidiče, který jej prý vybrzdil, rozhořčen, násilí ale rozhodně vylučoval. „Klienta zezadu dojelo jiné auto, blikalo a troubilo. Těžko věřit tomu, že by to byl můj klient, kdo by vybržďoval, když vezl v autě malé dítě. Šel si to potom s druhým řidičem vyříkat a nepopírá, že nemluvil úplně spisovně. Ale nedošlo k žádnému mlácení, kopání nebo vyhrožování. Celou situaci vyvolal poškozený, a přesto soud uvěřil jemu, a ne mému klientovi,“ rozhořčil se Otáhalův obhájce.

Zbil jiného řidiče



Státní zástupkyně upozornila, že Otáhal se začal chovat agresivně jen proto, že na něj někdo bliká. „Připouští zablokování druhého auta a já se ptám, jestli se takto chová klidný člověk dodržující pravidla silničního provozu? Nestojí před soudem poprvé a kdokoli další může být účastníkem konfliktu s ním, a to už nemusí zůstat jen u pomačkaných plechů,“ reagovala žalobkyně.

Otáhal živící se jako řidič nákladního auta u firmy na svoz odpadu byl totiž už před několika lety potrestán za to, že při banální nehodě zmlátil řidiče druhého vozu.

Odvolací senát v čele s Vlastimírem Čechem upozornil, že ve světle všech důkazů nevidí nic špatného na tom, že se soud postavil na stranu poškozeného. „Obžalovaný má sklony reagovat nepřiměřeně na stresové situace v provozu. Patnáctiměsíční trest s podmíněným odkladem na dva roky nelze vnímat jako nepřiměřený,“ rozhodli soudci.