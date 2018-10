Patrik Biskup, Právo

Z úst žalobce zaznělo, že mladík zaslal 22. a 23. ledna do pakistánské televizní stanice Samaa TV a deníku Daily Pakistan zprávu s tímto textem: „Pozor, pokud Pákistán do 48 hodin nepropustí Terezu a neposadí ji do letadla do ČR, stanou se teroristické útoky v Pákistánu. Pokud mi nezavolá, že byla propuštěna, slibuji odplatu.“ Výhrůžný text následně deník zveřejnil na svých internetových stránkách.

„Nečekal jsem, že by to někdo pojal až tak vážně,“ tvrdí obžalovaný cizinec, který v Plzni pracoval jako dělník. Teď mu hrozí až 12 let vězení.

„Věděl jsem, že i když zprávy pošlu, Terezu stejně nepropustí. Šlo mi aspoň o to, aby ji převezli do českého vězení. Chtěl jsem mít jen čisté svědomí a dobrý pocit z toho, že jsem pro to něco udělal,“ vypověděl Ivanov na policii s tím, že s Terezou se poznal několik měsíců předtím, než byla zatčena. Tvrdil dokonce, že spolu měli intimní poměr.

Nikolay Ivanov u soud v Plzni

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Žádný útok podle svých slov spáchat nechtěl. „Nejsem vůbec schopen něco takového splnit. Nemám žádný vojenský výcvik, v životě jsem si vystřelil jen z plynové pistole a ze vzduchovky. Nejsem v kontaktu s žádnými lidmi, kteří jsou napojeni na teroristy. To, co jsem provedl, byla momentální hloupost,“ tvrdil dále mladík.

Není prý nebezpečný



Původně ale přišel s verzí, že se za něho někdo vydával a výhrůžky poslal jeho jménem. Později se ale přiznal. Že se nejedná o žádného nebezpečného atentátníka, potvrdili i znalci psychiatři. „Nemá potřebné schopnosti pro přípravu, plánování a realizaci takového činu, jako jsou proklamované teroristické útoky na území Pákistánu,“ uvádějí znalci v závěrech svého posudku. Podle nich měl mladík pouze potřebu prezentovat svůj vztah k mediálně známé osobě.

„Není osobou s bojovými sklony, nemá tendence ani dispozici k agresivnímu chování. Jeho intelekt je podprůměrný,“ dodávají psychiatři. Potvrdili, že jeho pobyt na svobodě není pro společnost nebezpečný.

Tereza H. v Pakistánu

FOTO: repro Daily Pakistan

Výhrůžky, které mladík učinil, podle státního zástupce mířily proti nejzákladnějším hodnotám společnosti a proti lidskému životu. „Obviněný jednal tak, aby tyto výhrůžky byly v Pákistánu publikovány, měly dopad na společnost a vyvolaly v ní strach. Tím chtěl působit na orgány veřejné moci či vládu Pákistánu, aby něco konaly, respektive aby byla Tereza H. propuštěna ze zadržení,“ stojí dále v obžalobě.

Sháněl pistoli

Státní zástupce také poukázal na údaje z historie internetového prohlížeče v mobilním telefonu obviněného, kde mimo jiného byly zadány do vyhledávače stránky s nabídkou prodeje samonabíjecích pistolí. Upozornil i na to, že mladík měl stejný výhrůžný text přeložený i do arabštiny zjevně v úmyslu ho poslat na pákistánskou policii v Láhauru.

„Obviněný nejednal impulzivně, přípravě odeslání výhrůžných zpráv a zjišťování informací věnoval téměř 24 hodin. Měl tak dostatečný časový prostor domyslet důsledky svého jednání a upustit od něj,“ uzavřel žalobce.

Podle zjištění Práva mladík i z vazby před dvěma měsíci telefonicky kontaktoval sestřenici Terezy H., aby zjistil, co proti němu vypovídala na policii. Požádal o to jiného vazebně stíhaného muže a aby se mohl hovor legálně uskutečnit, lhal dozorcům, že jde o kontakt na rodinného příslušníka.