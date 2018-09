bad, Novinky

„Odvolací senát zdejšího soudu shledal odvolání jako nedůvodná,“ konstatoval předseda senátu Viktor Mach. Soud také zamítl odvolání státního zastupitelství, které žádalo pro Feka přísnější trest.

Obhájci obou mužů se v odvolání snažili soud přesvědčit, že hradecký soud nesprávně hodnotil důkazy, že nebylo prokázáno, že se žalovaného jednání dopustili a podobně, a navrhovali buď rozsudek zrušit a vrátit do Hradce k novému projednání, případně muže obžaloby zprostit nebo udělit mírnější tresty. Ani s jedním však nepochodili.

Sami obžalovaní vinu odmítli, stejně jako před krajským soudem. „Já tvrdím, že to tak nebylo, jak uvádí poškození. Měli klíče od bytu, hráli automaty, dělali si tam, co chtěli. Mohli odejít, kdy chtěli, nemuseli utíkat,“ prohlásil Feko. Fedák to vzal zase z jiného konce. „V Hradci vůbec nerespektovali, co jsme dávali za důkazy, všechno bylo fiktivní. Já nejsem kriminálník, jsem normální člověk, kterej pracuje,“ prohlásil v slzách.

Feko s Fedákem mezi lety 2012 a 2016 nutili podle spisu za použití pohrůžek i násilí čtyři muže, kteří si přijeli z Česka do Velké Británie vydělat, uklízet v kancelářích a dopravních prostředcích v Cardiffu a na dalších místech ve Walesu. Jenže jim za odvedenou práci platili minimální peníze a většinu si nechali. Měli si tak přijít na více než jeden a čtvrt miliónu korun. Feko ale nebyl podle soudu mozkem odírání poškozených. Tím byl Fedák, který v Británii žil a měl tam úklidovou firmu.

Dvojice mužům vzala doklady a tím u nich vyvolali závislost a tíseň, čehož následně zneužívali. Čtveřice poškozených neměla totiž dostatek peněz ani jazykových schopností, nemohli se de facto svobodně rozhodovat. „Nacházeli se v otrocké pozici,“ konstatoval u hradeckého soudu soudce Miroslav Mjartan.

Recidivista Feko nutil muže k práci i za použití násilí, na jednom z nich se dopustil navíc násilí sexuálního. Vyšší trest dostal navíc proto, že se trestné činnosti dopustil v době, kdy byl v podmínce za předchozí čin.