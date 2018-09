bad, kub, Novinky

Vokál jako vedoucí prvního odboru násilí u někdejšího Útvaru organizovaného zločinu (ÚOOZ) měl podle žalobce Michala Muravského zjistit informace o chystané policejní akci.

Tou byla razie v trestní kauze Operace Vidkun, během které detektivové ÚOOZ pozatýkali na Olomoucku tamní policisty, hejtmana a podnikatele kvůli údajným únikům z trestních řízení.

Vokál podle Muravského poslal v den razie 13. října 2015 ráno přes aplikaci Viber ze svého tabletu brněnskému podnikateli a lobbistovi Albinu Arifovičovi (46), se kterým udržoval přátelské vztahy, zprávy o tom, koho se Vidkun týká. [celá zpráva]

„Už je pozdě, už s tím nic neuděláme, zbytek ústně.“ Tak zněla první zpráva, kterou Vokál podle obžaloby Arifovičovi poslal. Když se Arifovič ptal, o co jde, měl mu Vokál odpovědět: „O tebe a o mě ne.“ Podnikatel se bál případného zásahu ÚOOZ, Vokál ho ale údajně ubezpečil, že asi ne, protože se s „dotyčným stýkal okrajově a posledních pár let asi vůbec“.

Následně podle Muravského Vokál předal přes svou a Arifovičovu manželku podnikateli vzkaz, o koho má jít: „Hejtman O. kraje (tehdy Jiří Rozbořil - pozn. red.), I. Langer (někdejší ministr vnitra - pozn. red.) a další.“

Neveřejný výslech



Tím podle Muravského poskytl nepovolané osobě neveřejné informace o plánovaných policejních úkonech. Zprávy našli vyšetřovatelé Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) ve Vokálově tabletu.

Výslech Vokála byl na žádost jeho obhájce Radka Šmerdy vzhledem k Vokálově tehdejšímu pracovnímu zařazení neveřejný.

Vokálova manželka následně u výslechu uvedla, že Vokála tehdy štvalo, že mu byli odveleni lidé a on ani nevěděl kam. „Bylo naprosto jasné, že se bude konat zřejmě nějaká realizace. To je logické, to je normální,“ řekla žena, která mu v den razie podle svých slov zavolala do práce, co se děje, protože zprávy o akci už proběhly v médiích. Vokál jí měl říct, ať to dá vědět Arifovičovým, že je to věc, která je bude zajímat. Na otázky státního zástupce Vokálová vypovídat odmítla.

Vokál podle svých dřívějších vyjádření v médiích vinu popírá. V době, kdy měl posílat Arifovičovi z tabletu zprávy, byl prý na cestě do práce a tablet měl doma. S Arifovičem se prý o Vidkunu bavil až den poté, kdy o něm informovala média. Vokál si myslí, že GIBS si touto cestou chtěl vyšlápnout na jeho tehdejšího nadřízeného Roberta Šlachtu.

Šmerda také po přednesu obžaloby vznesl námitku místní a věcné příslušnosti, podle něj by měl věc projednávat jiný soud, v obžalobě se navíc neuvádí ani místo údajného spáchání trestného činu. Tu ale soudkyně Jana Humeni zamítla. K soudu byli předvoláni manželé Arifovičovi, ti se ale bez omluvy nedostavili, soudkyně jim tak uložila pořádkovou pokutu každému pět tisíc korun.

V kauze zbývají poslední odposlechy



Vyšetřování samotné kauzy Vidkun se téměř po třech letech blíží k závěru. Podle žalobce Petra Šeredy z olomouckého vrchního státního zastupitelství zbývají poslední výslechy, které si vyžádali obžalovaní, informovala ve čtvrtek ČTK.

V případu podezřelých vazeb mezi policisty, podnikateli a politiky, jsou obviněni čtyři lidé včetně bývalého sociálnědemokratického hejtmana Jiřího Rozbořila. Většina z nich musela změnit profesi. Podle Rozbořilova obhájce Petra Konečného byly nyní dokončeny výslechy obviněných policistů. Čas zabere i seznámení se spisem a vyhodnocení ze strany státního zastupitelství, uvedl.

Rozbořil je obviněn z podplácení, kromě něj čelí obvinění i tehdejší šéf krajské hospodářské kriminálky Radek Petrůj a tehdejší olomoucký policejní náměstek Karel Kadlec. Oba jsou obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby, náměstek, který podle policie vynášel informace ze spisů, navíc z přijetí úplatku. Čtvrtým obviněným je vlivný olomoucký podnikatel Ivan Kyselý, který se zodpovídá z účastenství na zneužití pravomoci úřední osoby.