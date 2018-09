pko, Právo

K nehodě došlo loni během únorové noci. Novák celý večer popíjel v jednom z lokálů, potom si do auta posadil tři mladé kamarády a vyrazili na cestu.

Před nehodou se opilý 24letý Novák v Renaultu Mégane hnal po dálnici rychlostí 140 kilometrů v hodině, při sjíždění pak nezvládl řízení, auto vyletělo ze silnice a skončilo za svodidly. Novák měl podle obžaloby v krvi nejméně 1,53 promile alkoholu.

Mladíka, který podle svědků jezdil často opilý, potrestal kroměřížský soud šestiletým vězením a devítiletým zákazem řízení a nařídil mu, aby pozůstalým vyplatil tři milióny korun. Proti takovému trestu se Novák odvolal.

„Je to nepřiměřený trest,“ tvrdil jeho obhájce. „Je mi to hrozně líto, vím, že se to nedá vrátit zpátky, ale je to pro mě ponaučení,“ řekl mladík před soudem.

Následky nehody

Senát krajského soudu ale neměl pro podobné stesky pochopení. „Zcela zbytečně zhasl jeden lidský život a pro dalšího bude život už jen utrpením. Rozhodně nejde o nepřiměřeně přísný trest. Je třeba, aby veřejnost věděla, že pokud bude někdo řídit opilý touto rychlostí po dálnici, že to nelze v žádném případě tolerovat,“ konstatoval soudce Josef Teplý.

Odvolací senát nicméně na polovinu snížil odškodné, které má Novák zaplatit. „Poškození si sedli do auta s člověkem, o kterém věděli, že pil, byli s ním v jednom v lokále, viděli ho. Proto soud snížil nároky poškozených o padesát procent z důvodu výrazného spoluzavinění,“ vysvětlil Teplý.