kub, Novinky

Policisté museli zakročit poté, kdy průvodčí volala na linku 158, že do vlaku z Trutnova do Hradce Králové nastoupil v Jičíně muž, který pil alkohol, rozléval ho po podlaze a nadával lidem. „Plival na zem, tloukl do skel dveří a oken a během jízdy slovně i fyzicky napadl tři cestující,“ uvedla v úterý mluvčí policie Iva Kormošová.

Hlídky vyrazily na hlavní hradecké nádraží, kam vzápětí dorazil vlak, v jehož posledním vagónu našli policisté polonahého muže. Museli ho zpacifikovat, protože odmítl spolupracovat. „Policisté muže převezli na záchytnou protialkoholní stanici do Pardubic, kde mu naměřili 4,2 promile alkoholu v dechu,“ upřesnila mluvčí.

Kontrola v evidenci ukázala, že muž z Brněnska byl téhož dne, kdy ho policie zadržela ve vlaku, propuštěn ráno po patnácti měsících z vězení. Za mřížemi byl kvůli výtržnictví. „Na svém kontě má muž celkem třináct záznamů v rejstříku trestů, zejména za krádeže, ublížení na zdraví a výtržnictví, za což dohromady strávil téměř osm let ve vězení,“ sdělila Kormošová.

Vykradl tetovací studio

Pachatel policistům popsal, že si vzápětí poté, kdy opustil brány věznice, koupil půl litru tvrdého alkoholu a dvanáct plechovek piva. Alkoholem navíc zapil prášky na uklidnění a ještě vykouřil cigaretu marihuany. „Cítil jsem se aktivně, řádil jsem jako drak,“ řekl podle mluvčí policistům. Z cesty vlakem si ale nic nepamatoval, věděl pouze, že chtěl jet domů.

Muži nyní hrozí až tři roky vězení a soud ho poslal do vazby. Důvodem je kromě řádění ve vlaku také to, že po propuštění ze záchytky ho policie znovu dopadla v jednom pardubickém tetovacím studiu, kde ukradl oblečení za devět tisíc korun. Také tam prohodil dveře dlažební kostkou, čímž způsobil škodu za 11 tisíc.